إسرائيل تطلب من أمريكا تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن رفح

(MENAFN
- Palestine News Network ) واشنطن / PNN/ قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن إسرائيل طلبت تحديد موعد آخر للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين من أجل مناقشة خططها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك بعد من إلغاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات المزمعة فجأة.
وألغى نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن بعد أن امتنعت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تظهر على ما يبدو الإحباط الأمريكي المتنامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وصرح مسؤولون أمريكيون بأن إلغاء إسرائيل للاجتماع أصاب إدارة الرئيس جو بايدن بالحيرة واعتبرته رد فعل مبالغا فيه على قرار مجلس الأمن، وأصروا على أنه لا يوجد أي تغيير في السياسة.
وذكر مسؤول أمريكي يوم الأربعاء أن مكتب نتنياهو "قال إنهم يودون تحديد موعد آخر للاجتماع المخصص لرفح. ونحن نعمل معهم الآن على تحديد موعد مناسب".
وقال مسؤول إسرائيلي في واشنطن لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إن نتنياهو يدرس إرسال وفد الأسبوع المقبل لحضور اجتماع في البيت الأبيض عن رفح ويجري العمل على تحديد الموعد.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الأمر بعد.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات المقررة على الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح، آخر ملاذ آمن نسبيا للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه يعتزم إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على البدائل للقضاء على حركة حماس الفلسطينية في غزة دون شن هجوم بري في رفح تقول واشنطن إنه سيمثل "كارثة".
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