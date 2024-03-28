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إسرائيل تطلب من أمريكا تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن رفح

3/28/2024 8:11:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN/ قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن إسرائيل طلبت تحديد موعد آخر للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين من أجل مناقشة خططها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك بعد من إلغاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات المزمعة فجأة.

وألغى نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن بعد أن امتنعت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة تظهر على ما يبدو الإحباط الأمريكي المتنامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن إلغاء إسرائيل للاجتماع أصاب إدارة الرئيس جو بايدن بالحيرة واعتبرته رد فعل مبالغا فيه على قرار مجلس الأمن، وأصروا على أنه لا يوجد أي تغيير في السياسة.

وذكر مسؤول أمريكي يوم الأربعاء أن مكتب نتنياهو "قال إنهم يودون تحديد موعد آخر للاجتماع المخصص لرفح. ونحن نعمل معهم الآن على تحديد موعد مناسب".

وقال مسؤول إسرائيلي في واشنطن لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إن نتنياهو يدرس إرسال وفد الأسبوع المقبل لحضور اجتماع في البيت الأبيض عن رفح ويجري العمل على تحديد الموعد.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الأمر بعد.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات المقررة على الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح، آخر ملاذ آمن نسبيا للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إنه يعتزم إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على البدائل للقضاء على حركة حماس الفلسطينية في غزة دون شن هجوم بري في رفح تقول واشنطن إنه سيمثل "كارثة".

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