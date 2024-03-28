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تشييع جثمان الشهيد الأسطة إلى مثواه الأخير في نابلس

3/28/2024 8:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد وليد الأسطة إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية، والوطنية باتجاه منطقة الدوار، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية ليوارى الجثمان الثرى.

وكانت مصادر طبية أعلنت مساء أمس، عن استشهاد الشاب وليد لؤي وليد الأسطة (19 عاما)، من منطقة الضاحية في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته الحرجة إثر استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية مخيم جنين، أمس الأربعاء.

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