تشييع جثمان الشهيد الأسطة إلى مثواه الأخير في نابلس

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- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيعت جماهير نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد وليد الأسطة إلى مثواه الأخير.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية، والوطنية باتجاه منطقة الدوار، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية ليوارى الجثمان الثرى.
وكانت مصادر طبية أعلنت مساء أمس، عن استشهاد الشاب وليد لؤي وليد الأسطة (19 عاما)، من منطقة الضاحية في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته الحرجة إثر استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية مخيم جنين، أمس الأربعاء.
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