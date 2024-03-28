شؤون المغتربين بالمنظمة تؤكد أهمية تصعيد وتفعيل الحراك العالمي في يوم الأرض تضامنا مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أكدت دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير، أهمية وضرورة تفعيل الحراك العالمي في يوم الأرض الخالد، نصرة لغزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للمجازر والابادة الجماعية "الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وقالت الدائرة في رسالة للجاليات والأطر الفلسطينية في العالم، "إن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ترى في الذكرى الـ48 ليوم الأرض، التي تصادف الثلاثين من آذار،

فرصة هامة لتصعيد الحراك في مختلف عواصم، ومدن العالم للتضامن مع شعبنا، وللتنديد بمجازر الاحتلال، وعدوانه المتواصل ضد شعبنا، منذ أكثر من سبعين عاما".

وثمنت الدائرة دعوات أطر الجاليات والجمعيات الفلسطينية، في عديد الدول، للخروج بمظاهرات ومسيرات في يوم الأرض، تنديدا بالعدوان "الإسرائيلي" الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار حراكها المتواصل، لحشد الرأي الدولي، ضد ما تقوم به دولة الاحتلال في غزة، من مجازر وابادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ، ولمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية والاخلاقية، والقيام بدور حقيقي لوقف العدوان "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا، وتمكينه من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله كباقي شعوب الأرض.

وأشارت إلى أن "ذكرى يوم الأرض هذا العام تأتي وسط حرب إبادة جماعية، وتجويع، وتهجير يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، في محاولة لإنهاء وجوده، وتصفية قضيته الوطنية، ما يتطلب تعزيز وحدتنا، وتوحيد جهودنا، وتسخير طاقاتنا، وإمكاناتنا، لمواجهة المخاطر المحدقة بنا جميعا".

وكانت الجاليات الفلسطينية في عدد من الدول قد أطلقت دعوات لمسيرات ومظاهرات، تزامنا مع يوم الأرض، تضامنا مع غزة، وتنديدا بحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال، وللمطالبة بوقف اطلاق النار.