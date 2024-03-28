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مستعربون يختطفون شابين من ترمسعيا

3/28/2024 8:11:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الخميس، شابين من ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن عددا من "المستعربين" داهموا بلدة ترمسعيا، واعتقلوا شابين، لم تعرف هويتهما بعد.

يتبع..

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