مستعربون يختطفون شابين من ترمسعيا
التاريخ
3/28/2024 8:11:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الخميس، شابين من ترمسعيا شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن عددا من "المستعربين" داهموا بلدة ترمسعيا، واعتقلوا شابين، لم تعرف هويتهما بعد.
يتبع..
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