يونيسيف: النوم في قطاع غزة مثل الرقود في التابوت

(MENAFN
- Palestine News Network ) اسطنبول/PNN- وصف متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، اليوم الخميس، النوم في قطاع غزة بأنه مثل "الرقود في التابوت".
ودعا إلدر في تصريح صحفي، إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار وبما يشمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "القصف يجري ليلًا في غزة والناس في فراشهم نائمون".
وقال إن "الوضع في غزة مثل الرقود داخل التابوت".
وبين أن هناك آمال حول وقف إطلاق النار بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
واستدرك: "لكن القصف يحطم هذه الآمال كل ليلة".
وأضاف أن "أطفال غزة يأملون أن يقتلوا لإنهاء الكابوس".
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