يونيسيف: النوم في قطاع غزة مثل الرقود في التابوت

MENAFN - Palestine News Network ) اسطنبول/PNN- وصف متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، اليوم الخميس، النوم في قطاع غزة بأنه مثل "الرقود في التابوت".

ودعا إلدر في تصريح صحفي، إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار وبما يشمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "القصف يجري ليلًا في غزة والناس في فراشهم نائمون".

وقال إن "الوضع في غزة مثل الرقود داخل التابوت".

وبين أن هناك آمال حول وقف إطلاق النار بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

واستدرك: "لكن القصف يحطم هذه الآمال كل ليلة".

وأضاف أن "أطفال غزة يأملون أن يقتلوا لإنهاء الكابوس".