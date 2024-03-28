الإحصاء في يوم الأرض.. الاحتلال يستولي على 50 ألف دونم في الضفة عام 2023

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء إن مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي عام 2023 بلغ 50.526 دونما مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.

وأشار "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أنه الاحتلال أصدر خلال العام 2023، 32 أمراً بوضع اليد على حوالي 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونماً، بالاضافة الى أربعة أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت من خلالها على 48,959 دونماً، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية.





أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة غير صالحة للسكن

ومنذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول 2023، دمر الاحتلال أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 الف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها 104 مباني تابعة للأمم المتحدة.

فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، بالاضافة الى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالاضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وخطوط الصرف الصحي وتدمير الأراضي الزراعية ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

وفي الضفة الغربية دمر الاحتلال وهدم ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1.333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.





المستعمرات الإسرائيلية في توسع مستمر

وبلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و25 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و163 بؤرة استعمارية، و144 موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 745,467 مستعمراً، وذلك في نهاية العام 2022، وتشير البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 336,272 مستعمراً (يشكلون ما نسبته 45.1% من مجموع المستعمرين)، منهم 246,990 مستعمراً في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع 149,143 مستعمراً، و98,384 مستعمراً في محافظة بيت لحم و53,455 مستعمراً في محافظة سلفيت، أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 2,717 مستعمراً.

وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، وشهد العام 2023 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستعمارية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.





أكثر من 12,000 اعتداء نفذتها سطات الاحتلال والمستعمرون

ونفذت سطات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي 12,161 اعتداءً بحق المواطنين وممتلكاتهم خلال العام 2023، وتوزعت هذه الاعتداءات بواقع 3,808 اعتداءات على الممتلكات والأماكن الدينية و707 اعتداءات على الأراضي والثروات الطبيعية و7,646 اعتداءً على الأفراد، كما تسببت هذه الاعتداءات باقتلاع وتضرر وتجريف اكثر من 21,700 شجرة منها حوالي 18,964 شجرة زيتون.





أكثر من 32,864 شهيدا في فلسطين منذ عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة

وبلغ عدد الشهداء في قطاع غزة

منذ بدء العدوان حتى 27 أذار 2024 أكثر من 32,414 شهيداً، منهم أكثر من 14,000 طفل و9,200 امرأة، كما استشهد أكثر من 135 صحفي، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 450 شهيداً منذ بدء العدوان، منهم 116 طفلا، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7,000 مفقوداً، أكثر من 60% منهم من الاطفال والنساء، وجرح ما يقارب

80 ألف مواطن ونزوح ما يقارب 2 مليون مواطن نحو جنوب قطاع غزة والذي اصبح أكثر كثافة سكانية والتي تقدر حاليا بأكثر من 30,000 فرد/كم2 والذين لا يجدون أبسط مقومات الحياة لعدم توفر الطعام والشراب والسكن وندرة الرعاية الصحية ولعدم قدرة الطواقم الطبية الاستيعابية على رعاية هؤلاء النازحين.





أزمة مياه وجوع تهدد حياة السكان في قطاع غزة

وأصبح سكان قطاع غزة يفتقرون لأساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومياه. إذ اشارت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الى أن ما لا يقل عن 70% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة مما يعني أن سكان قطاع غزة يعانون من جوع كارثي وهذا يشير إلى أن قطاع غزة يعتبر الآن من أكثر المناطق مجاعة في العالم، وتشير البيانات أن 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 23 شهراً والنساء الحوامل يواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية، حيث فقد اكثر من 27 فلسطيني حياته بسبب الجوع والجفاف معظمهم من الاطفال.

كما يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الحصول على المياه، حيث أنه وفي ظل الظروف الطبيعية في فترة ما قبل السابع من تشرين أول، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع خلال العام 2022 يقدر بحوالي 84.6 لتر/فرد/يوم، ومع اندلاع عدوان الاحتلال الاسرائيلي، أشارت التقديرات إلى أن سكان القطاع يكاد يستطيعون الوصول الى ما بين 3 - 15 لتر/فرد/يوم فقط، كما أن كميات المياه التي تصل المواطن تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي والمياه المزودة والدمار الحاصل في البنية التحتية وعمليات النزوح المستمرة، حيث أن الحد الأدنى من المياه للبقاء على الحياة يقدر بنحو 15 لتر للفرد في اليوم، ويُقدر اجمالي المياه المتوفرة حالياً بحوالي 10-20% من مجمل المياه المتاحة في قطاع غزة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود.





أكثر من 9,100 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وفقًا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين للعام 2024، بلغ عدد المعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 9,100 معتقل حتى نهاية شهر شباط/ فبراير، من بينهم (3,600) معتقل إداريّ (دون تهمة)، و(793) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، فيما بلغ عدد المعتقلات القابعات في سجون الاحتلال (68) معتقلة، وعدد المعتقلين الأطفال القابعين في سجون الاحتلال (204) طفل وذلك حتى تاريخ 24/03/2024، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال (العدد يشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الافراج عنهم لاحقا) في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من تشرين أول 2023 حتى 25 آذار 2024 أكثر من 7,770حالة.





عدد الفلسطينيين يزيد عن عدد الإسرائيليين في فلسطين التاريخية والاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من الأرض

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية العام 2023 حوالي 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6.56 مليون فلسطيني، وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية، وبذلك بلغ عدد الفلسطينين في فلسطين التاريخية حوالي 7.3 مليون فلسطيني في حين يقدر عدد الإسرائيليين نحو 7.2 مليون مع نهاية العام 2023، مما يعني أن عدد الفلسطينيين يزيد عن عدد الإسرائيليين في فلسطين التاريخية. في الوقت الذي يستغل فيه الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مع العلم أن الإسرائيليين خلال عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط 1,682

كم2 شكلت ما نسبته 6.2% من أرض فلسطين التاريخية.