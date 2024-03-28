قرارات مجلس الامن الاخيرة مؤشر نحو شرق أوسط جديد...بقلم اللواء سمير عباهره

MENAFN - Palestine News Network ) بقلم: اللواء سمير عباهرة

ولادة عسيرة لقرار مجلس الامن الدولي بوقف اطلاق النار للحرب الجارية في غزه بعد ان فشل مرات عديدة في اصدار مثل هذا القرار لكنه نجح اخيرا في اصدار قراره الاول الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. صدر القرار بموافقة اربعة عشر عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار بوقف القتال عبر اللجوء الى حق النقض(الفيتو)

وفي الوقت الذي لاقى به القرار ترحيبا دوليا الا ان ردود الفعل التي صدرت عن طرفي الصراع هي التي تأتي في دائرة الاهتمامات الدولية فقد رحبت حماس بهذا القرار وأبدت استعداداتها للالتزام بمضمونه وإجراء عملية التبادل إلا ان اسرائيل استهجنت هذا القرار الذي اثار ردود فعل غاضبة لعدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين هذا وقام نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الاسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم المزمع على رفح في الوقت الذي تعالت فيه اصوات اليمين الاسرائيلي برفضهم للقرار والدعوة الى زيادة التصعيد ومواصلة القتال.

اسرائيل شنت هجوما لاذعا على الولايات المتحدة واتهمتها بأنها حررت حماس من الضغوط بما يسمح لها الحصول على وقف لإطلاق النار دون اطلاق سراح الاسرائيليين الموجودين لديها وأعطتها مساحة لتصعيد موقفها فيما يتعلق بالمفاوضات في الوقت الذي بررت فيه الولايات المتحدة امتناعها عن التصويت بأن الصيغة النهائية للقرار لا تتضمن التنديد بحماس في الوقت الذي اعلن فيه جون كيربي مستشار اتصالات الامن القومي بالبيت الابيض ان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الامن لا يمثل تحولا في السياسة الامريكية تجاه اسرائيل.

لعبة التوازنات كانت حاضرة في مجلس الامن وتحديدا في القرارين الاخيرين حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير القرار قبل الاخير في مجلس الامن والذي تقدمت به للتصويت عليه وواجه رفضاً من قبل روسيا والصين باستخدامهما حق النقض (الفيتو) والذي نص في مضمونه على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى وهذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة لأنها بحاجة الى اعادة التوازن في علاقاتها الدولية بعد توجيه اصابع الاتهام لها من قبل روسيا بأنها استخدمت حق النقض الفيتو اربعة مرات في افشال قرارات تدعو الى وقف اطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الانسانية الى غزه مما دفع بالسفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لمهاجمة الموقف الامريكي بالقول" إن الولايات المتحدة وعدت مرارا وتكرارا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزه" وتمكنت روسيا من خلال الدور الذي لعبته في مجلس الامن من توجيه رسالة الى الولايات المتحدة بأنها ليست وحدها من تقرر الترتيبات السياسية في العالم وان مجلس الامن لن يكون قاعدة للولايات المتحدة لتمرير سياساتها متى ارادت وكيفما ارادت ورسالة اخرى بانها ليست هي من تقرر مصير العالم في اشارة منها الى الحرب القائمة في شرق اوروبا والتي تخوضها روسيا مع اوكرانيا بالوكالة عن حلف الناتو.

وهكذا تحول مجلس الامن الى ساحة صراع جديدة بين روسيا والولايات المتحدة التي فقدت بعضا من اوراقها المؤثرة في سياستها الخارجية وتراجع هيمنتها الدولية وتسبب ذلك في اختلال التوازنات الدولية بما قد يؤثر مستقبلا على طبيعة التحالفات والتكتلات الدولية.

لكن الولايات المتحدة لا زالت في جعبتها الكثير من الاوراق وتحديدا في منطقة الشرق الاوسط وهي الاكثر سخونة في احداثها السياسية من حيث الصراعات وعدم الاستقرار. هذه المنطقة التي تشتعل فيها حربا هي الاكثر ضراوة منذ عقود مضت يمكن ان تكون نتائجها مقدمة لرسم ملامح المنطقة بما يتقاطع مع المصالح الامريكية حيث ان الحرب الدائرة حاليا متعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وستكون نتائجها مفتاحا لرسم خارطة شرق اوسط جديد في المفاهيم الامريكية وبعيدا عن وحدته السياسية والجغرافية.

الولايات المتحدة تملك اوراق الحرب الدائرة في غزه من حيث استمرارها ووقفها وهناك علاقة بدأت تتشكل خلال هذه الحرب من حيث اصرار الولايات المتحدة على مطالبة القيادة الفلسطينية بالقيام بإصلاحات شاملة في هياكل السلطة الفلسطينية وقد تكررت هذه المطالب من خلال جولات المسئولين الامريكيين الذين زاروا المنطقة وعلى ما يبدو ان وقف الحرب مرتبط ارتباطا وثيقا في عملية الاصلاح التي نادى بها الامريكيون وتسوية الصراع بعيدا عن المفاهيم الوطنية والقومية وهذا يعني طمس القضية الفلسطينية وإخراجها من بعدها الوطني والقومي وإدخال اسرائيل في منظومة الشرق الاوسط من خلال عملية التطبيع الاسرائيلي السعودي التي سيتم ترتيبها بتقديم بعض التنازلات للملكة العربية السعودية بشأن حل الصراع وحصول الفلسطينيين على حقوقهم بالمفهوم الامرواسرائيلي. وحتى

تكتمل الصورة فان وقائع الحرب فرضت معادلات جديدة تمثلت بالعمل على رغبة الولايات المتحدة في إشراك ايران بشكل غير مباشر في منظومة الشرق الاوسط الجديد من خلال ادخال حركة حماس حليف ايران في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وهذا مخطط تم الاعداد له بدقة لإبقاء التوازنات قائمة داخل منظمة التحرير بحيث تبقى عاجزة عن التوصل الى موقف سياسي موحد نتيجة الخلافات الايديولوجية بين حركة فتح وحماس وما يؤكد صحة هذا الادعاء ان الولايات المتحدة تؤسس لإنهاء الحرب الدائرة في غزه بحيث لا يكون هناك طرفا مهزوما وطرفا منتصرا وهذا هو سر الموقف الامريكي في ممارسة ضغوطا قوية على اسرائيل لعدم اجتياح رفح التي قد تشكل نتيجتها هزيمة لحماس. نقاط اللقاء بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المنطقة هي اكثر من نقاط الخلاف وهنا تتقاطع مصالح الطرفين في ابقاء المنطقة تحت تأثير ثلاثة قوى رئيسية هي اسرائيل والمملكة العربية السعودية وإيران لإبقاء التناقض قائما بين هذه الكتل الثلاث وعدم الوصول الى حالة من الاستقرار بما يشكل انعدام اليقين في المنطقة.

امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الامن الاخير والذي اثار عاصفة في اسرائيل ربما كان مقدمة لاستكمال هذا المشهد لكن الخلافات الاسرائيلية الامريكية ربما تخدم مصالح الطرفين في مسألة انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفق المعايير التي تناولنها غي سياق هذا التحليل.