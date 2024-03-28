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30 قتيلاً في غزة ضحية سوء التغذية والجفاف

3/28/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، وفاة طفل بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «طفلاً توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة».

ووفق الوكالة، «يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود».

وأشارت إلى أنه «من جراء الحرب، بات المواطنون، ولا سيما محافظتا غزة والشمال، على شفا مجاعة، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في القطاع، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً».

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