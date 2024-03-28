Thursday, 28 March 2024 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تغلق معبر الكرامة أمام المسافرين بين الضفة الغربية والأردن

3/28/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن، وذلك حسبما أفادت مصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن المصادر قولها إن «سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غرباً».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن «ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة باعتداء إطلاق نار إرهابي في غور الأردن»، مشيرةً إلى أن قوات الأمن تُجري أعمال تمشيط.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «إرهابياً أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وهرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين».

وأشار إلى أن «منفّذ الهجوم فر من المكان بدون مركبة، وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28032024000110011019ID1108032208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث