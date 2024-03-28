إسرائيل تغلق معبر الكرامة أمام المسافرين بين الضفة الغربية والأردن

أغلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن، وذلك حسبما أفادت مصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن المصادر قولها إن «سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غرباً».

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن «ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة باعتداء إطلاق نار إرهابي في غور الأردن»، مشيرةً إلى أن قوات الأمن تُجري أعمال تمشيط.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «إرهابياً أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وهرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين».

وأشار إلى أن «منفّذ الهجوم فر من المكان بدون مركبة، وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة».

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