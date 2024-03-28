إعادة صياغة ملامح القطاع المالي: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح آفاقًا جديدة

لقد شهدنا جميعًا التحول الجذري في كيفية تفاعلنا مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف، حيث تحولت الأصوات الآلية من مصدر للإحباط إلى وسائل تواصل فعّالة تشبه إلى حد كبير التفاعل البشري. في الماضي، كان استخدام الصوت الآلي في القيام بإجراءات مثل تفعيل بطاقة الائتمان أو التحويلات المالية يثير استياء العملاء، مما يدفعهم للمطالبة بالتحدث مع موظف بشري. الآن، بفضل التقدم الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح هذا الصوت الآلي يتميز بدرجة عالية من الطبيعية والكفاءة، قادرًا على فهم المشكلات وتقديم حلول لها بسرعة فائقة. ويمثل هذا التطور نقطة تحول في قطاع الخدمات المالية، ليواكب أحدث الابتكارات التي تدفع بصناعة الذكاء الصناعي التوليدي نحو آفاق جديدة من الكفاءة والتميز.



اليوم، أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في صناعة الخدمات المالية، مقدمًا مستويات غير مسبوقة من الكفاءة، والتخصيص، والفهم العميق لاحتياجات العملاء. فقد تطورت الروبوتات الحوارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي كانت في السابق مجرد أدوات للإجابة على الأسئلة الشائعة، الآن لتصبح أدوات ذكاء افتراضية مساعدة تفهم احتياجات العملاء بدقة، وتقدم توصيات شخصية، وتعالج الطلبات المعقدة بسلاسة. كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة تلعب دورًا حيويًا في كشف الأنماط غير الطبيعية في المدفوعات، وهي قادرة كذلك على تمييز العمليات المشبوهة بشكل فوري، فضلًا عن دعم المؤسسات المالية في الحد من الخسائر وحماية عملائها من التهديدات المالية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح النهج التقليدي الذي اعتمدته البنوك في خدمة العملاء، والذي كان يفتقر إلى التخصيص، الآن جزءًا من الماضي. على غرار الذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن البنوك من تقديم مستويات خدمة مصممة خصيصًا لكل فئة من العملاء. ومع توقعات بأن تنفق البنوك حول العالم ما يزيد عن 31 مليار دولار على دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها القائمة بحلول عام 2025، ومن الواضح أن الابتكارات في هذا المجال لا تزال في بداياتها.

في قلب الثورة التكنولوجية الحديثة يقف الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي، رغم كونه في مراحله الناشئة كما يعتقد العديد من الخبراء، فقد تمكن بشكل سريع من ترسيخ مكانته كقوة رائدة في إعادة تشكيل قطاع الخدمات المالية، حيث أشار 43% من الخبراء في القطاع المالي العالمي إلى أن مؤسساتهم قد بدأت بالفعل في استغلال هذه التكنولوجيا. وما يزيد الأمر أهمية، أن (67%) من التنفيذيين الماليين على مستوى العالم يتوقعون زيادة استثماراتهم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مؤكدين تخصيص ميزانيات مستقبلية لها. يُتوقع لهذا الاستثمار أن يولد تأثيرًا اقتصاديًا هائلاً، مع تقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف قيمة تتراوح بين 200 إلى 340 مليار دولار للقطاع البنكي العالمي، ما يمثل فرصة ذهبية لقادة الأعمال الطموحين لإعادة تعريف المشهد المالي.

تستثمر عدة مؤسسات رائدة بكثافة في قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليس فقط لتجاوز التحديات الأساسية التي تواجهها، بل أيضًا لإثراء تجربة موظفيها وعملائها بشكل ملموس. مثلاً، يُمكّن بنك الإمارات دبي الوطني فرق تكنولوجيا المعلومات لديه من استخدام أداة مثل "Github Copilot X" المتقدمة لتعزيز مهاراتهم البرمجية. كما استعان البنك بأداتي "ChatGPT" و "Copilot من

Microsoft 365" لتعزيز كفاءة العمليات وتقديم تجارب عملاء شخصية ومتقدمة عبر أقسام متنوعة مثل التسويق، والقانون، والالتزام، والمخاطر ومراكز الاتصال بهدف تحسين كفاءة العمل وتقديم مستوى عالي من تجارب العملاء المُخصصة. ومن جانبه، يعمل بنك أبو ظبي الأول على قيادة مشاريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات المتقدمة عبر إنشاء مركز تميز مخصص، حيث يهدف هذا المركز إلى تحسين العمليات الداخلية وتوفير تجارب محسنة للعملاء، مع توقعات بتوسيع نطاق استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي لتشمل كافة جوانب العمليات داخل البنك.

في ظل التقدم المستمر للذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الخدمات المالية، تقف مايكروسوفت في موقع فريد يمكنها من دعم المؤسسات المالية بكافة أحجامها لاستثمار أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي بفعالية. بفضل حلول أدوات الذكاء الصناعي من (AI Azure) و (Azure OpenAI)، تسعى مايكروسوفت إلى رفع مستويات التميز وتعزيز الابتكار. نقدم أيضًا أداة (Copilot for Finance) من مايكروسوفت في نسخته التجريبية العامة، والتي تهدف إلى تحويل طريقة عمل الفرق المالية، بطريقة تسمح لهم بالتركيز على أدوار استراتيجية أكثر أهمية بدلاً من الانغماس في المهام التشغيلية الروتينية. وتوفر الأداة الحديثة ميزات مبتكرة تساهم في رفع كفاءة المهنيين الماليين، من خلال تمكين تحليل الفروقات بلغة طبيعية، وإجراء مقارنات البيانات تلقائيًا، ودعم حل المشكلات لضمان صحة البيانات، وتحويل البيانات بملفات الأكسيل إلى مرئيات وتقارير معدة للعرض بكل سهولة، مع إمكانية مشاركتها بشكل مباشر عبر Outlook وTeams.

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي، بإمكانياته الهائلة، يفتح أبوابًا لثورة واعدة في قطاع الخدمات المالية. على وجه التحديد، في المستقبل القريب، نحن على أعتاب استقبال ابتكارات مثيرة تضمن توفير سياسات تأمين شخصية بشكل دقيق لتتوافق مع احتياجات كل مستخدم بشكل فريد، إضافةً إلى تقارير خاصة بالأخبار المالية تُصاغ خصيصًا لتلائم تفضيلات المستخدمين بكل دقة. هذا كله، من خلال مساعد افتراضي ذكي، الذي لا يقتصر دوره على تزويد المستخدمين بالمعلومات فقط بل يمتد لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تسعى لخفض المخاطر وزيادة القيمة. لقد شهدنا فجر عصر جديد في القطاع المالي، عصر يتميز بكونه مدفوعًا بالبيانات ومُصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات كل فرد. بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل محفز، نتجه نحو تحقيق مستقبل في قطاع الخدمات المالية يتسم بالكفاءة العالية، والشمولية، والأمان.

بقلم/ أحمد الدندشي، رئيس شؤون المؤسسات التجارية لدى شركة مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة





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