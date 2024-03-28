فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين في السعودية 18 ابريل

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن إطلاق خدماتها إلى وجهتين في المملكة العربية السعودية مع استئناف الرحلات الجوية إلى الجوف وبدء رحلاتها إلى مطار البحر الأحمر الدولي.

تبدأ الرحلات إلى مطار الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي اعتبارًا من 18 أبريل بواقع رحلتين اسبوعيا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: يسعدنا أن نوسع شبكتنا في دول مجلس التعاون الخليجي مع إطلاق رحلات إلى الجوف ومطار البحر الأحمر الدولي. هذه الخطوة تعكس التزامنا في فلاي دبي بدعم مشاريع التطوير المستمرة في القطاعين الاقتصادي والسياحي في المنطقة، ونحن على ثقة من أن هذه الرحلات المباشرة ستدعم العلاقات القوية القائمة. ونوجه الشكر الى السلطات المختصة على دعمها ونتطلع إلى إضافة المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية في المستقبل وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة إلى وجهات جديدة.

ونمت شبكة فلاي دبي الى 129 وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 86 طائرة من طراز بوينغ 737. ومنذ بداية عام 2024، افتتحت فلاي دبي عملياتها إلى بينانغ ولانكاوي ومومباسا وأعلنت عن بدء رحلاتها إلى بازل وريغا وسوتشي وتالين وفيلنيوس خلال العام.

ومن جهته قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وأفريقيا) في فلاي دبي: فلاي دبي هي أول شركة طيران تشغل رحلات الى مطار البحر الأحمر الدولي من دولة الإمارات، مما يتيح للمسافرين الوصول المباشر إلى المنتجعات السياحية بوجهة "البحر الأحمر" في السعودية. وهذا يؤكد التزامنا المستمر بفتح الأسواق غير المخدومة وتعزيز ربط المناطق التي نعمل بها عبر مركز الطيران في دبي.

هذا، ويوفر "مطار البحر الأحمر الدولي" بهذا الإنجاز مسارًا جويًّا جديدًا يُسهِّل وصول الزوار إلى وجهة "البحر الأحمر"، وذلك بعد افتتاح منتجعين فاخرين في الوجهة؛ هما منتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، ومنتجع "سانت ريجس البحر الأحمر". بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح 3 منتجعات أخرى هذا العام، بما في ذلك منتجع "نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف"، وسيتبع ذلك افتتاح منتجع "شيبارة" ومنتجع "ديزرت روك."

يُشار إلى أنه عند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعًا، يوفر ما يصل إلى 8 آلاف وحدة فندقية، وأكثر من ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. وتشمل الوجهة أيضًا مراسي يخوت فاخرة وملاعب جولف ومرافق ترفيهية وأطعمة ومشروبات ومرافق ترفيهية.

تعليقا على اعلان فلاي دبي، قال مايكل وايت، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "مطار البحر الأحمر الدولي: "يمثل وصول المسافرين عبر الرحلات الدولية مرحلة تالية طَموحة في تطوير "مطار البحر الأحمر الدولي"، وذلك بعد استقبالنا لأولى رحلاتنا الداخلية في سبتمبر من العام الماضي."

وأضاف: " إننا ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء، ونتطلع إلى توسيع شبكتنا لخدمة وجهات البحر الأحمر والمسافرين من جميع أنحاء العالم."





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