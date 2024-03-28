3.1 مليارات درهم توزيعات «كهرباء دبي» عن النصف الثاني لـ 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي والتي تمتلك معظم أسهم أكبر مزود لخدمات التبريد، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، موافقة مساهمي الشركة على دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 3.1 مليارات درهم للمساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 8 إبريل 2024. وقد تمت الموافقة على ذلك في الجمعية العمومية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي عُقدت بتاريخ 28 مارس 2024.

تفاصيل الجمعية العمومية

عُقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 85.9% من المساهمين. وقد عُقدت الجمعية العمومية حضورياً في فندق كمبينسكي بوليفارد دبي، وكذلك عن بُعد.

توزيعات أرباح مجزية

بالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 8 إبريل 2024 (مع آخر تاريخ استحقاق في 4 إبريل 2024)، تبلغ نسبة العائد خلال الاثني عشر شهراً التالية 5.0% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

تصريحات

قال معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للتجارة والمال والسياحة والاقتصاد الأخضر. وتؤدي هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وأسهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وترسيخ المكانة الريادية للهيئة على المستوى العالمي. وتركز هيئة كهرباء ومياه دبي على هدفها الاستراتيجي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة."

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وفي عام 2023، تجاوزت إيرادات الهيئة السنوية 29 مليار درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية السنوية أكثر من 8.7 مليارات درهم وتجاوزت الأرباح قبل الاستقطاعات 14.7 مليار درهم. وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "سجلت الهيئة أعلى حجم إنتاج للطاقة بمقدار 56.1 تيراوات ساعة منها 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، كما سجلنا أعلى نسبة في الطلب الذروي على الطاقة بمقدار 10.4 جيجاوات، كما سجلت الهيئة أعلى إنتاج للمياه المحلاة بمقدار 143.3 مليار جالون ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه إلى 434 مليون جالون. والعام الماضي، نجحنا في خفض أكثر من 9.1 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار جهودنا في مجال الاستدامة. وفي عام 2023، حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بتسجيلها أقل فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 2%، وأدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% وتعد الأقل على مستوى العالم. إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024، فالنمو الهائل في عدد السياح، والزيادة في الطلب على خدماتنا في القطاعين السكني والتجاري، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعداد المتواجدين في دبي خلال فترة النهار، وهي كلها عوامل تعد بفرص واعدة لمزيد من النمو في مجالات عملنا."





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