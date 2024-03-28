صدمة في باكستان عقب انتشار فيديو لأخ يقتل شقيقته أمام الأب

أكد مسؤولون اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على أب وأخ بعد انتشار مقطع فيديو للأخ وهو يخنق أخته على مرأى من الوالد.

وأثارت الواقعة التي حدثت في إقليم البنجاب بوسط البلاد، حالة من الصدمة والغضب في باكستان.

وقال مسؤول الشرطة المحلي رنا أكمل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشابة التي تبلغ 22 عاما من العمر قتلت على يد أخيها بينما كان الوالد يشاهد ما يحدث إلى جانب وجود شخص آخر يصور الجريمة.

وقعت الحادثة في بلدة توبا تيك سينج الأسبوع الماضي. ودفنت الأسرة المرأة زاعمة أنها توفيت نتيجة إصابتها بالكوليرا.

وأضاف أكمل أن الشرطة سجلت القضية يوم الأربعاء، عقب انتشار الفيديو.

وقال مسؤول شرطة آخر يدعى محمد عمران إن الأب والأخ قالا للشرطة إنهما كانا يغتصبان المرأة لسنوات وقتلاها لإخفاء جريمتهما.

وأضاف عمران أن الشرطة استخرجت جثمان المرأة اليوم الخميس، لتشريحه وإجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد الاغتصاب.

وتقوم الشرطة الآن بحملة مداهمات لاعتقال الشخص الذي كان يصور الجريمة.



