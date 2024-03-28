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آينتراخت فرانكفورت يحدد سعر بيع المصري عمر مرموش

3/28/2024 7:18:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حددت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، سعر بيع المصري عمر مرموش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن آينتراخت فرانكفورت لن يتخلى عن مرموش هذا الصيف إلا بمبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

ويُعد مرموش هو هداف فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، برصيد 10 أهداف في الدوري الألماني، حيث انضم للنادي الصيف الماضي في صفقة مجانية قادما من فولفسبورج.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، بأن مرموش جذب أنظار العديد من أندية أوروبا وبالتحديد إنجلترا وهي: ليفربول، آرسنال، توتنهام، ونيوكاسل يونايتد.

وأشار التقرير، إلى أنه مع افتقار فرانكفورت للمهاجمين، وحال عدم إبرام صفقات هجومية في الصيف المقبل، فمن المرجح أن يبقى مرموش لموسم آخر على الأقل.

وشارك مرموش بقميص آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 6 أهداف.

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