آينتراخت فرانكفورت يحدد سعر بيع المصري عمر مرموش

(MENAFN
- Al-Bayan)
حددت إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، سعر بيع المصري عمر مرموش، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن آينتراخت فرانكفورت لن يتخلى عن مرموش هذا الصيف إلا بمبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.
ويُعد مرموش هو هداف فرانكفورت هذا الموسم حتى الآن، برصيد 10 أهداف في الدوري الألماني، حيث انضم للنادي الصيف الماضي في صفقة مجانية قادما من فولفسبورج.
وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، بأن مرموش جذب أنظار العديد من أندية أوروبا وبالتحديد إنجلترا وهي: ليفربول، آرسنال، توتنهام، ونيوكاسل يونايتد.
وأشار التقرير، إلى أنه مع افتقار فرانكفورت للمهاجمين، وحال عدم إبرام صفقات هجومية في الصيف المقبل، فمن المرجح أن يبقى مرموش لموسم آخر على الأقل.
وشارك مرموش بقميص آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 6 أهداف.
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