200 ألف درهم «عيدية» للمتسوقين في 18 مركزاً تجارياً بدبي

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي عن عودة حملتها الشهيرة «تسوّق، امسح، واربح» بمناسبة العيد، حيث يُدعى الزوار للاستمتاع بتجربة تسوق لا مثيل لها في أي من المراكز التجارية المشاركة، مع فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، من 1 أبريل حتى ثاني أيام عيد الفطر.

وللمشاركة يجب على المتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتجر، حيث سيتم تسجيلهم تلقائياً في السحب لفرصة للفوز بالجائزة الكبرى.

وسيتم الإعلان عن 22 فائزاً محظوظاً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من عيد الفطر، حيث سيحصل كل منهم على جوائز نقدية.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «إن العيد هو وقت الاحتفال، يسعدنا أن نضيف البهجة والسعادة إلى حياة عملائنا من خلال حملة العيد الجديدة. مع فرصة الفوز بمبلغ يصل إلى 200 ألف درهم نقداً، نهدف إلى إضافة مزيد من التشويق إلى احتفالات العيد ومكافأة عملائنا المخلصين على دعمهم المستمر».

وتؤكد حملة العيدية التزام مجموعة مراكز التسوق في دبي بتوفير تجارب مبتكرة ومجزية للمتسوقين عبر قطاع التجزئة الحيوي في دبي. من خلال التعاون مع مراكز التسوق والعلامات التجارية الرائدة، تظل المجموعة ملتزمة بقيادة المبادرات التي ترتقي بتجربة التسوق وتعزز الاندماج والمشاركة في المجتمع.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المجتمعي، القوز مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو مول، سيليكون سنترال. سنشري مول، كراون مول، فيستيفال بلازا، جبل علي مول، مركز مُدن المجتمعي، مرحبا مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، تاون مول، تايمز سكوير سنتر، سوق فيلانوفا.





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