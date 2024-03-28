نقل 12 مديرا في البلدية إلى مواقع جديدة

MENAFN - Al-Anbaa) بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس قرارا بنقل 12 مديرا إلى مواقع جديدة.

وتضمن القرار التالي:

مادة (1): ينقل التالية أسماؤهم للوظائف الواردة بالجدول أدناه، قرين كل منهم:

٭ أحمد محمد هزيم الهزيم - مدير إدارة فرع بلدية محافظة مبارك الكبير.

٭ بدر ناصر تركي العتيبي - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء.

٭ حمود عايض حمود المطيري - مدير إدارة فرع بلدية محافظة حولي.

٭ صلاح خالد صقر الخرينج - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - العاصمة.

٭ عبدالعزيز مرزوق مبارك المطيري - مدير إدارة الرقابة على شؤون التخطيط والخدمات.

٭ عمار عبدالمحسن علي المقطوف - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير.

٭ فلاح جاسر جيران الرشيدي - لجنة السلامة (مستوى إدارة).

٭ مبارك فهد سعد العجمي - مدير إدارة فرع بلدية محافظة الفروانية.

٭ محمد حسين حسن صرخوه - مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي حولي والأحمدي.

٭ محمد خليل ابراهيم العرادى - مدير إدارة فرع بلدية محافظة الأحمدي.

٭ محمد مرزوق عبدالرحمن المطيري- مدير إدارة فرع بلدية محافظة العاصمة.

٭ يوسف هويدي مجبل البذالي - مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية - محافظة الجهراء.