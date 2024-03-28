هيئة الأسرى: الأسير يوسف المبحوح ...عايش الموت مرات عديدة وذنبه أنه ابن قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تفاصيل مرعبة لا يستوعبها العقل البشري، تعذيب بطريقة تجازوت الوحشية، محاولات اعدام وقتل بأبشع الطرق، هذا جزء مما تعرض له الأسير يوسف المبحوح ( 32 عاماً ) من قطاع غزة، على أيدي جيش الاحتلال وإدارة سجونه النازية.

ووفقا لمحامية الهيئة التي تمكنت بعد الكثير من المحاولات على مدار الشهور الماضية لزيارة يوسف، والقابع حاليا في سجن شطة، والذي أكد بدوره أنه نجى من الموت بأعجوبة، لكنه لا زال يعاني من آثار وأوجاع شديدة جراء التعذيب، حيث تظهر على جسده الكدمات وأماكن الضرب، لتكون شاهداً على ما تعرض من وحشية.

ويروي يوسف بألم ما عاشه " منذ بداية الحرب على غزة تعرضت للضرب المبرح حوالي 10 مرات، 9 منهم في سجن جلبوع وواحدة في سجن شطة ، تم ضربي بكل شيء بالعصي والهراوات الحديدية، وأعقاب البنادق والبساطير وقبضات أيدي الجنود ، حيث كانوا يقيدون ذراعي وساقي وينهالون علي بالضرب على كافة انحاء جسمي، ونتيجة ذلك عانيت من تكسير اضلاع وخلع بالاكتاف، وما زلت اعاني من اوجاع شديدة ، اذ لا استطيع الركوع والسجود وقت الصلاة واضطر لتأديتها وانا جالس "

وأضاف " في أول يوم من شهر نوفمبر المنصرم، كنت في سجن جلبوع، اخرجوني وعدد من الأسرى لغرفة الانتظار، وبعد فترة ارجعوهم و أبقوني لوحدي، تم تعريتي من ملابسي ثم انهالوا علي بالضرب بدبسات الحديد على رأسي ووجهي وبطني وكل انحاء جسمي، و كسروا أضلعي ".

وأكمل بوجع " بعد شهر تقريباً تم نقلنا من سجن جلبوع الى سجن شطة، وضعوني بغرفة زيارة المحامي وتم تعريتي مرة أخرى وضربي على مناطق حساسة بشكل متعمد، ناهيك عن الركل الشديد، ضربوني بشدة بالعصي والدبسات حيث عددت حوالي 36 ضربة على ظهري، حتى سالت الدماء من جسدي، ثم داسوا على أصابع يدي حتى تورمت ، كان السجان يصعد على الكرسي ويقفز علي بكل قوته وانا ملقى على ظهري على الأرض عاري ومقيد الايدي والارجل، وقد فعلها أكثر من مرة، فتارة يكون على وجهي ، وتارة على بطني ".

وكشف يوسف " من أكثر المشاهد قساوة ووحشية، أنه في احدى المرات عروني من ملابسي، بعدها احضروا غيار داخلي (بوكسر) وامروني بوضعه في فمي، و عندما رفضت انهالوا علي بالضرب بوحشية وكسروني، حيث سمعت صوت طقطقة اضلعي ولم اعد اقوى على التنفس، وبعدها حضر شخصان ، احدهم امسكني من رقبتني وحاول خنقي، ثم سحبوني وانا ملقى على الارض ومقيد من ارجلي ولم ينفكوا عن الصراخ و الشتائم والبصق علي ".

الصدمة الكبرى " خلال وجودي في سجن شطة، حين ابلغني الأسرى باستشهاد فلذة كبدي ابنتي رانية، و جدي و جدتي، كذلك عمي و زوجته و جزء من ابنائهم، كما سمعت خبر استشهاد أخي قصي عبر الاذاعة ".

وختم " يوم الأربعاء 20/3/2024 قام الاسرى بنشر ملابسهم بالساحة لكي تجف، فقام مدير القسم بجمعها ورميها بحاويات القمامة، وأشير الى أن " ساحة الفورة مقسمة ومرسوم عليها خطوط ممنوع تجاوزها والا ستعاقب ".

يذكر أن الأسير المبحوح معتقل منذ 3 سنوات ومحكوم بالسجن 15 سنة، ومعزول منذ فترة طويلة.