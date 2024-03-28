Thursday, 28 March 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأميركي يدمر 4 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر

3/28/2024 7:08:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الجيش الأميركي ليل الأربعاء- الخميس، أنه دمر أربع طائرات مسّرة أطلقها من اليمن الحوثيون باتجاه سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إن قواتها "تمكنت من تحديد وتدمير أربع طائرات بدون طيار بعيدة المدى، أطلقها من اليمن الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران"، على حد تعبير سنتكوم.

وأوضح البيان أنّ إسقاط الطائرات المسيرة تم قرابة الساعة الثانية من فجر الأربعاء.

وأضافت سنتكوم أن "هذه الطائرات المسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أميركية"، مشيرة إلى أن هذه السفينة أسقطت هذه المسيرات "دفاعا عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

وأكد البيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار" من جراء تدمير هذه المسيرات.

وبحسب البيان، فقد تم إسقاط هذه الطائرات بعدما تبين أنها "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية، وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وعلى جاري عادتها في كل حالة مماثلة، قالت سنتكوم إن "هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ بإسرائيل، في هجمات يضعونها في إطار دعم قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 12 كانون الثاني/يناير، تشن القوّات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم.

وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.


MENAFN28032024000205011050ID1108031991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث