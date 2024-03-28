الجيش الأميركي يدمر 4 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الجيش الأميركي ليل الأربعاء- الخميس، أنه دمر أربع طائرات مسّرة أطلقها من اليمن الحوثيون باتجاه سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إن قواتها "تمكنت من تحديد وتدمير أربع طائرات بدون طيار بعيدة المدى، أطلقها من اليمن الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران"، على حد تعبير سنتكوم.

وأوضح البيان أنّ إسقاط الطائرات المسيرة تم قرابة الساعة الثانية من فجر الأربعاء.

وأضافت سنتكوم أن "هذه الطائرات المسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أميركية"، مشيرة إلى أن هذه السفينة أسقطت هذه المسيرات "دفاعا عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

وأكد البيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار" من جراء تدمير هذه المسيرات.

وبحسب البيان، فقد تم إسقاط هذه الطائرات بعدما تبين أنها "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية، وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وعلى جاري عادتها في كل حالة مماثلة، قالت سنتكوم إن "هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ بإسرائيل، في هجمات يضعونها في إطار دعم قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 12 كانون الثاني/يناير، تشن القوّات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم.

وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.



