الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل

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- Amman Net)
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× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل 03/28/2024 - 14:03 عمان ن
أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.
وقال الخميس، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.
ووقّع العراق والأردن في 11 شباط 2024، في العاصمة عمّان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عدّ الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، مؤكدة أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.
وبحسب وثيقة صادرة عن الشركة العامة لتوزيع كهرباء العراقية حصل عليها مراسل الوكالة في بغداد اليوم، سيتم تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني يوم السبت الموافق 30 آذار 2024.
وأضافت أن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية، وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن. أخبار أضف تعليقك Radio Al-Balad
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