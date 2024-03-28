الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل

أكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن خط الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.

وقال الخميس، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.

ووقّع العراق والأردن في 11 شباط 2024، في العاصمة عمّان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عدّ الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، مؤكدة أن موعد دخول الخط للخدمة سيكون يوم السبت المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة عن الشركة العامة لتوزيع كهرباء العراقية حصل عليها مراسل الوكالة في بغداد اليوم، سيتم تشغيل خط الربط الكهربائي العراقي الأردني يوم السبت الموافق 30 آذار 2024.

وأضافت أن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية، وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.