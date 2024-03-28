وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية
التاريخ
3/28/2024 7:08:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوفاة طفل بمستشفى كمال عدوان شمالي غزة بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج.
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