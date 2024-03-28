المغرب يطلق خطة لمد أنبوب للغاز مع أوروبا

MENAFN - Al Wakeel News)وضع المغرب خطة لتطوير البنية التحتية للغاز تهدف لتأمين عدة وجهات لاستيراد الغاز المسال، ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي في البلاد بالمستهلكين.

ووقعت 4 وزارات و5 مؤسسات في المغرب هذا الأسبوع، بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في المملكة.



ووقعت على البروتوكول وزارات الداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي (وزارة الطاقة) والتنمية المستدامة، بحسب بيان نشر أمس.



كما يضم 5 مؤسسات وشركات عامة: الوكالة الوطنية للمواني، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب.



ويهدف البروتوكول الذي يمتد لعدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.



كما سيوفر دعماً لأنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي في البلاد بالمستهلكين، وتطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).



ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات في المملكة لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية للغاز.

RT

