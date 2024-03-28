المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي لعام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، تقريرها السنوي لعام 2023.
وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين.
ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة ودورها بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
وحضر تسليم التقرير الأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي.
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