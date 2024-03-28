وفد إسرائيلي إلى واشنطن للتباحث بشأن رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت الصحيفة الاسرائيلية يديعوت أحرونوت إن نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح.
وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الحرب أنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث بشأن رفح.
وأضافت أن معظم وزراء مجلس الحرب يعتقدون أن نتنياهو أخطأ عندما قرر عدم إرسال الوفد من البداية.
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