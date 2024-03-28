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وفد إسرائيلي إلى واشنطن للتباحث بشأن رفح

3/28/2024 7:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت الصحيفة الاسرائيلية يديعوت أحرونوت إن نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح.
وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الحرب أنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث بشأن رفح.


وأضافت أن معظم وزراء مجلس الحرب يعتقدون أن نتنياهو أخطأ عندما قرر عدم إرسال الوفد من البداية.


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