الأمن الروسي يعتقل 134 متورطا في تصنيع الأسلحة والاتجار بها

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال 134 شخصا نشطوا في تحويل أسلحة الصيد إلى أسلحة حربية وتصنيع الطلقات اللازمة والاتجار بها، في حملة أمنية واسعة استمرت خلال يناير وفبراير الماضيين.



وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: تم إحباط أنشطة إجرامية مارسها 134 شخصا في 48 منطقة روسية عكفوا على تحويل أسلحة الصيد إلى أسلحة حربية وتصنيع الطلقات اللازمة لها وبيعها.



وأعلن الأمن الفيدرالي ضبط 562 قطعة سلاح روسية وأجنبية بينها رشاشات وبنادق ومسدسات.



وأضاف: "كما تم العثور على 11 قاذف قنابل و45 لغما مضادة للدبابات والأفراد، وأكثر من 30 كغ من المتفجرات وأكثر من 80 ألف طلقة من عيارات مختلفة.



RT

