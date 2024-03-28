الجمارك تقيم مأدبة إفطار لمدراء الدوائر الرقابية والمدراء العامين السابقين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أقامت دائرة الجمارك الأردنية مأدبة إفطار رمضاني حضرها وزير المالية الدكتور محمد العسعس والمدراء العامون السابقون لدائرة الجمارك والامناء العامون لوزارتي المالية والبيئة، ومدراء الجهات الرقابية، وممثلون عن القطاع الخاص من الشركاء الاستراتيجيين ومدراء المديريات والمراكز الجمركية في مبنى مديرية مكافحة التهريب.



وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس في كلمة ألقاها أمام الحضور اعتزازه بكوادر دائرة الجمارك الأردنية وبما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة الوطن وحماية الاقتصاد والمواطن على مدى السنوات الطويلة الماضية ومنذ تأسيسها، مع بدايات تأسيس الدولة الأردنية، مشيرا إلى إنجازات الجمارك في العديد من المجالات ودورها في أمن الحدود واهتمامها بالشراكة مع القطاعات كافة.



وأشاد العسعس بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والدولة الأردنية في دعم القضية الفلسطينية ومشاركة جلالته شخصياً بالإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه المواقف.



الى جانب ذلك، أعرب معاليه عن شكره لدائرة الجمارك على إقامة هذه المأدبة والتي جمعت عدداً من الدوائر الحكومية والجهات الرقابية والشركاء من القطاع الخاص لما لذلك من أطيب الأثر في تعزيز الثقة بين القطاع العام والخاص.



من جهته أعرب مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة عن شكره لوزير المالية والمدراء العامين السابقين والمدراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حضور هذه المأدبة، مؤكداً حرص الجمارك الأردنية على إكمال مسيرة الأوائل من أصحاب العطوفة المدراء السابقون والتي انطلقت منذ التأسيس و تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وإدامة انسياب البضائع والرقابة عليها بما يضمن سلامتها وسلامة الإجراءات التي تنظم العملية بأكملها.



وتحدث المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن عن العلاقة التشاركية بين القطاع العام والخاص والتغير الإيجابي الذي أسهم في إنجاح مشاريع القطاع الخاص وأثر ذلك في المساهمة في الحد من البطالة، معرباً عن شكره لدائرة الجمارك على هذه المبادرة التي تسهم في تعزيز التعاون والتشاركية بين القطاعين.

