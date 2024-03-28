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سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء

3/28/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في محيط تقاطع مجمع الشفاء مع شارع الثورة غرب مدينة غزة
وفي وقت سابق، قالت السرايا إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء.













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