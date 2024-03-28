سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء
التاريخ
3/28/2024 7:08:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في محيط تقاطع مجمع الشفاء مع شارع الثورة غرب مدينة غزة
وفي وقت سابق، قالت السرايا إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب القسام بقذائف الهاون تجمعات لجنود العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء.
MENAFN28032024000208011052ID1108031982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.