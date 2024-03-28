ديوان المحاسبة يشارك في أعمال منتدى النزاهة الذي تنظمه منظمة OECD

MENAFN - Al Wakeel News)

الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات أسبوع النزاهة العالمي الذي يعقد في باريس بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الفترة (25-28/03/2024) بحضور قادة من جميع أنحاء العالم، شارك ديوان المحاسبة في الفعاليات التي تضم اجتماع تحالف المدققين، ومنتدى النزاهة ومكافحة الفساد إضافة إلى جلسات حوارية ونقاشية رفيعة المستوى.



حيث القى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين كلمة افتتاحية في اجتماع تحالف المدققين أكد فيها على العلاقة الوطيدة التي تربط التدقيق مع النزاهة والكفاءة المهنية والسلوك الأخلاقي، مشيرًا إلى ضرورة تأقلم المدقق مع التوجهات الحديثة للنزاهة، وتبني النماذج غير التقليدية لنهج شامل يدمج الاحتراف والنزاهة والأخلاق في أطر التدقيق.



وخلال الجلسة الأولى من الاجتماع التي تمحورت حول "دور التدقيق في معالجة مخاطر النزاهة: ما وراء الامتثال للقوانين والأنظمة"، قدم الحمادين عرضًا تقديميًا بعنوان "دور التدقيق في تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي"، تطرق من خلالها إلى الدور الهام الذي يقوم به المدقق الذي لا يقتصر فقط على التأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين بل في التصدي للمخاطر الضمنية والجوهرية مبينًا أهمية اتباع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، مع التركيز على مكافحة الاحتيال، ومقدمًا حالة عملية عن دور الأجهزة العليا للرقابة في ردع عمليات الاحتيال من خلال منظومة الأخلاق.



ونوه الحمادين الذي جاءت مشاركته بدعوة من المنظمة إلى أهمية بناء ثقافة النزاهة وتعزيز السلوك الأخلاقي في المؤسسات العامة، مؤكدًا أن المشاركة في "منتدى النزاهة ومكافحة الفساد" والذي جاء بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية مكافحة الرشوة.



يشار إلى أن أسبوع النزاهة يعد فرصة جوهرية للقادة ورؤساء الحكومات والسياسيين والمفكرين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تعزيز الاستجابات للتحديات العالمية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدقيق واكتشاف الفساد فضلاً عن تسليط الضوء على اتفاقية مكافحة الرشوة والتي تعد دافعًا لتغيير السياسات.



