منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظّمت منصّة زين للإبداع (ZINC) سلسلة من الجلسات الحوارية خلال شهر رمضان المبارك، تناولت أبرز المجالات الحديثة التي تهم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، والتي تشمل الألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وصناعة المحتوى، ودورها الهام في تعزيز الابتكار، وتحسين الكفاءة، وتوسيع الفرص الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني.



وعقدت منصّة زين أولى جلساتها الحوارية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع فريق "جَمْعِة جيمز"، وناقشت خلالها النمو والتطوّر الذي يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن، والفرص المستقبلية التي يتيحها، وكيفية تنمية المواهب الجديدة وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال، فيما عقدت المنصّة الجلسة الثانية من جلساتها الريادية بالتعاون مع شركة“Correlation one”، وتناولت مجال الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل، حيث ناقش خلالها مجموعة من المختصين في مجال "الذكاء الاصطناعي والأعمال"؛ الدور الذي سيلعبه هذا المجال في إعادة تشكيل سوق العمل ومستقبل الوظائف، وضرورة تهيئة الأفراد والمؤسسات للتكيف مع التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير المهارات وتوظيف هذه التقنيات بشكل فعّال.



واستضافت منصّة زين للإبداع الجلسة الثالثة، صانعات محتوى وصاحبات أعمال ريادية مميزة، تحدثن عن تواجدهن الفعّال على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف ساعدهن ذلك على تأسيس مشاريعهن الناشئة وتسويقها.



وستعقد منصّة زين خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك جلستها الريادية الرابعة والأخيرة، والتي ستتناول خلالها مجال الأمن السيبراني والتحديات التي تواجهه والفرص المهنية التي يقدّمها، حيث تأتي إقامة المنصّة لهذه الجلسة استكمالاً لبرنامج "تنمية المهارت في مجال الأمن السيبراني"، الذي كانت قد أطلقته العام الماضي في عدد من الجامعات الأردنية، لتطوير مهارات الطلاب الذين يدرسون التخصصات ذات علاقة.



وشهدت الجلسات حضوراً لافتاً من الشباب والمهتمين في المجالات الحديثة والمتطورة التي تناولتها، فيما يأتي تنظيم منصّة زين للإبداع (ZINC) لهذه الجلسات في إطار جهودها في تعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، حيث يوفر هذا النوع من الجلسات فرصة للشباب والرياديين وأصحاب الأفكار الإبداعية لتبادل الخبرات والأفكار فيما بينهم ضمن بيئة تفاعلية ومحفّزة للابتكار، والتعرّف على آخر التطوّرات في المجالات الحديثة والمستقبليّة.