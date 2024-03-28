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موسكو: نشاط الناتو في شرق أوروبا موجه نحو الصدام مع روسيا

3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت الخارجية الروسية إلى أن نشاط "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود موجّه لإعداد أعضائه لصدام محتمل مع روسيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "توسيع "الناتو" قاعدته الجوية في رومانيا وقواته في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود بولندا ودول البلطيق دليل إضافي على أن الأطلسي يواصل العسكرة لصدام محتمل مع روسيا".

وشددت الوزارة على أن "هذا النشاط استفزازي ويؤدي إلى تفاقم التوتر العسكري على طول الحدود الروسية ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا ويهدف إلى إعداد أعضاء "الناتو" لصدام محتمل مع روسيا".
ولفتت الوزارة إلى أنها ستراقب وتتابع خطوات رومانيا وتقيم المخاطر الناشئة بناء على خططها العسكرية.
يذكر أن السلطات الرومانية أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمر 2.5 مليار يورو في تحديث قاعدة ميهايل غوغالنيشينو الجوية في مقاطعة كونستانتا لتستوعب 10 آلاف عسكري مع عائلاتهم.
ويزعم "الناتو" بخطر هجوم روسيا على دوله بعد أوكرانيا، حيث دعا نائب الأمين العام للحلف الدول الأعضاء إلى الاستعداد لسنوات من التوتر مع روسيا.

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