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المقاومة تقصف تجمعات لجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقذائف الهاون تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بغزة، والذي يحاصره الاحتلال منذ 11 يوما.


وفي اليوم الـ 174 من الحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متعددة في شمال غزة ووسطها وجنوبها حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح في حال انهيار المفاوضات.


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