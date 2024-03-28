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مصر تعلن موعد تشغيل المفاعلات النووية

3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية أمجد الوكيل إنه سيتم بدء التشغيل التجاري لأول مفاعل نووي مصري في الضبعة في سبتمبر 2028، ويتبعه تدشين باقي وحدات المفاعل.

وأوضح على هامش منتدى Atom expo 2024 الذي عقد في مدينة سوتشي بروسيا، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة خلال النصف الثاني 2027.
وبحسب الوكيل سيوفر مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية.
وأشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن من عقود مشروع محطة الضبعة النووية المبرمة مع الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفد والذي بموجبه سيتم تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة لذلك، والتي تصل مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاما.

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