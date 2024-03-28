مصر تعلن موعد تشغيل المفاعلات النووية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية أمجد الوكيل إنه سيتم بدء التشغيل التجاري لأول مفاعل نووي مصري في الضبعة في سبتمبر 2028، ويتبعه تدشين باقي وحدات المفاعل.
وأوضح على هامش منتدى Atom expo 2024 الذي عقد في مدينة سوتشي بروسيا، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة خلال النصف الثاني 2027.
وبحسب الوكيل سيوفر مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية.
وأشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن من عقود مشروع محطة الضبعة النووية المبرمة مع الجانب الروسي عقد التعامل مع الوقود النووي المستنفد والذي بموجبه سيتم تخزين الوقود النووي في حاويات خاصة لذلك، والتي تصل مدة التخزين بها لأكثر من 60 عاما.
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