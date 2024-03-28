كنوز هوليوود.. بيع باب فيلم 'تايتانيك' المثير للجدل بمبلغ خيالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيع باب فيلم "تايتانيك" الخشبي الشهير، بمبلغ وقدره نحو 718 ألف دولار في مزاد علني.
وقالت إدارة مزاد "كنوز من كوكب هوليوود" المخصص لبيع أغراض استخدمت في عدد من أفلام هوليوود، إن الباب المعني كان في الواقع جزءا من إطار الباب فوق مدخل صالة الدرجة الأولى لسفينة "تايتانيك".
وأشعل هذا الباب (أو القطعة الخشبية) جدلا كبيرا بين الناس بعد عرض الفيلم، بعد أن ضحى "جاك"، الذي جسد شخصيته النجم ليوناردو ديكابريو، بحياته من أجل حبيبته "روز"، التي لعبت شخصيتها الممثلة كيت وينسلت.
وفي عام 2022، حاول المخرج جيمس كاميرون دحض التكهنات حول مدى ضرورة موت "جاك"، من خلال إجراء "دراسة علمية لوضع حد لهذا الأمر برمته".
روسيا اليوم
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