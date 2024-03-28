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كنوز هوليوود.. بيع باب فيلم 'تايتانيك' المثير للجدل بمبلغ خيالي

3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيع باب فيلم "تايتانيك" الخشبي الشهير، بمبلغ وقدره نحو 718 ألف دولار في مزاد علني.

وقالت إدارة مزاد "كنوز من كوكب هوليوود" المخصص لبيع أغراض استخدمت في عدد من أفلام هوليوود، إن الباب المعني كان في الواقع جزءا من إطار الباب فوق مدخل صالة الدرجة الأولى لسفينة "تايتانيك".

وأشعل هذا الباب (أو القطعة الخشبية) جدلا كبيرا بين الناس بعد عرض الفيلم، بعد أن ضحى "جاك"، الذي جسد شخصيته النجم ليوناردو ديكابريو، بحياته من أجل حبيبته "روز"، التي لعبت شخصيتها الممثلة كيت وينسلت.
وفي عام 2022، حاول المخرج جيمس كاميرون دحض التكهنات حول مدى ضرورة موت "جاك"، من خلال إجراء "دراسة علمية لوضع حد لهذا الأمر برمته".

روسيا اليوم

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