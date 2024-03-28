الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين مع الأردن

الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين مع الأردن
التاريخ
3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.
وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا.
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