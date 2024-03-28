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الاحتلال يغلق معبر الكرامة أمام المسافرين مع الأردن

3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا.


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