Thursday, 28 March 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة.. إصابة عسكريين بتحطم مروحية عسكرية

3/28/2024 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت قناة KKTV الأمريكية بإصابة عسكريين اثنين بتحطم مروحية AH-64E Apache كانت في تحليق تدريبي بولاية كولورادو.

ونقلت القناة عن مصدر في قاعدة "فورت كارسون" العسكرية الأمريكية: "في الساعة 18:30 من مساء أمس الأربعاء تحطمت مروحية AH-64E Apache أثناء رحلة تدريبية وأصيب عسكريان في قاعدة "فورت كارسون" بجروح".
وأضافت أن المروحية تابعة للواء طيران الجيش لفرقة المشاة الرابعة.

MENAFN28032024000208011052ID1108031837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث