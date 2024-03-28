الولايات المتحدة.. إصابة عسكريين بتحطم مروحية عسكرية

ونقلت القناة عن مصدر في قاعدة "فورت كارسون" العسكرية الأمريكية: "في الساعة 18:30 من مساء أمس الأربعاء تحطمت مروحية AH-64E Apache أثناء رحلة تدريبية وأصيب عسكريان في قاعدة "فورت كارسون" بجروح". وأضافت أن المروحية تابعة للواء طيران الجيش لفرقة المشاة الرابعة.

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