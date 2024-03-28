الولايات المتحدة.. إصابة عسكريين بتحطم مروحية عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت قناة KKTV الأمريكية بإصابة عسكريين اثنين بتحطم مروحية AH-64E Apache كانت في تحليق تدريبي بولاية كولورادو.
ونقلت القناة عن مصدر في قاعدة "فورت كارسون" العسكرية الأمريكية: "في الساعة 18:30 من مساء أمس الأربعاء تحطمت مروحية AH-64E Apache أثناء رحلة تدريبية وأصيب عسكريان في قاعدة "فورت كارسون" بجروح".
وأضافت أن المروحية تابعة للواء طيران الجيش لفرقة المشاة الرابعة.
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