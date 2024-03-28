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مصر.. تحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس اليوم

3/28/2024 6:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر منار غانم من حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، حيث تشهد البلاد موجة حرّ شديد.

وقالت غانم: تشهد البلاد أول موجة حارة في فصل الربيع، وذروة الموجة كانت أمس الأربعاء وتستمر اليوم الخميس، والعظمى على القاهرة الكبرى تصل 32 درجة مئوية.
وأوضحت غانم: حتى منتصف الأسبوع القادم تستمر درجات الحرارة في الارتفاع وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية مع أجواء حارة في النهار، إذ تصبح الأجواء حارة على معظم المحافظات، ولطيفة خلال الليل مع تحسن كبير في درجات الحرارة.
وأكدت غانم: غدًا الخميس من المتوقع أن تشهد البلاد أتربة عالقة في النهار التي تؤثر على الرؤية الأفقية على القاهرة الكبرى الوجه البحري مدن القناة جنوب البلاد، بالإضافة إلى نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية.

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