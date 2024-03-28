إغلاق مطعم الشيف نصرت في السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق الشيف التركي نصرت جوكتشه، مطعمه الواقع في العاصمة السعودية الرياض، حوالي بعد سنتين ونصف من افتتاحه، دون الكشف عن السبب.

وتم إغلاق مطعم نصرت الذي افتتح بنوفمبر 2021 في k U Wal، وهو واحد من أكثر المواقع ريادة في الرياض.



سبق وأن أغلق مطعم نصرت في نيويورك أيضا الذي تلقى انتقادات سلبية بسبب أسعاره المرتفعة بشكل خاص.



كما تم الإعلان قبل بضعة أسابيع أن مطعم "نصرت ستيك هاوس" سيجري تغييرات في مطعمه الأمريكي، كما يعتزم الاستثمار وتجديد مواقعه في ميامي ولاس فيغاس، ومواصلة التشغيل في بيفرلي هيلز ودالاس، في حين يعتزم إغلاق مطعمه في بوسطن.



وانخفضت عدد فروع مطعم "نصرت" من 28 فرع إلى 19 فرع حول العالم، فيما أن مبيعات مطعمه السنوية في فروع دبي ولندن واسطنبول فقط تقدر بأكثر من 20 مليون دولار.

روسيا اليوم