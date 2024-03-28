استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استقرتأسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.

وأفادت رويترز بأنه بحلول الساعة

الـ05.03

بتوقيت غرينتش،

ارتفع

الذهب في المعاملات الفورية

0.1% إلى 2195.59 دولار

للأوقية (الأونصة)،

كما صعدت

العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى

2195.10

دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب".

ونقلت رويترز عن المسؤول أنه "يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولارًا للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار".

وسجل الذهب مستوى قياسيًّا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام رغم قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدًا الجمعة لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.