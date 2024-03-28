استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استقرت
أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.
وأفادت رويترز بأنه بحلول الساعة
الـ05.03
بتوقيت غرينتش،
ارتفع
الذهب في المعاملات الفورية
0.1% إلى 2195.59 دولار
للأوقية (الأونصة)،
كما صعدت
العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى
2195.10
دولار.
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب".
ونقلت رويترز عن المسؤول أنه "يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولارًا للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار".
وسجل الذهب مستوى قياسيًّا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام رغم قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.
ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدًا الجمعة لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.
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