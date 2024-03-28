بينها الجسر : الاحتلال يغلق اريحا والاغوار عقب تنفيذ عملية اطلاق نار ادت لاصابة ثلاث مستوطنين اسرائيليين

(MENAFN
- Palestine News Network ) اريحا /PNN/ اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس
كافة مداخل مدينة أريحا في أعقاب عملية إطلاق النار على حافله للمستوطنين في بلدة العوجا ادت لاصابة ثلاث مستوطنين اسرائليين.
وكانت مصادر اسرائيلية قد قالت صباح اليوم ان عملية إطلاق النار وقعت في منطقة العوجا شمال أريحا تم خلالها إطلاق نار استهدف حافلة ومركبات للمستوطنين قرب العوجا شمال أريحا.
كما أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا.
وبحسب المصادر العبرية فقد ادى اطلاق النار الى إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم جراحه خطيرة حيث قامت سيارات الاسعاف والجيش الاسرائيلي بنقل المصابين وقامت بفتح تحقيق وملاحقة في اعقاب هذه العملية فيما قامت طائرة مروحية لجيش الاحتلال باعمال البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب العوجا بالأغوار.
واعلن جيش الاحتلال عن الاستنفار لقواته
في محيط عملية إطلاق النار.
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