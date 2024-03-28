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بينها الجسر : الاحتلال يغلق اريحا والاغوار عقب تنفيذ عملية اطلاق نار ادت لاصابة ثلاث مستوطنين اسرائيليين

3/28/2024 6:12:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا /PNN/ اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الخميس
كافة مداخل مدينة أريحا في أعقاب عملية إطلاق النار على حافله للمستوطنين في بلدة العوجا ادت لاصابة ثلاث مستوطنين اسرائليين.

وكانت مصادر اسرائيلية قد قالت صباح اليوم ان عملية إطلاق النار وقعت في منطقة العوجا شمال أريحا تم خلالها إطلاق نار استهدف حافلة ومركبات للمستوطنين قرب العوجا شمال أريحا.

كما أغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا.

وبحسب المصادر العبرية فقد ادى اطلاق النار الى إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم جراحه خطيرة حيث قامت سيارات الاسعاف والجيش الاسرائيلي بنقل المصابين وقامت بفتح تحقيق وملاحقة في اعقاب هذه العملية فيما قامت طائرة مروحية لجيش الاحتلال باعمال البحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب العوجا بالأغوار.

واعلن جيش الاحتلال عن الاستنفار لقواته
في محيط عملية إطلاق النار.



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