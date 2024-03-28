مستعمر يهدم عزبة شمال أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network ) أريحا/PNN- هدم مستعمر، اليوم الخميس، عزبة تعود لعائلة إدعيس في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى، شمال أريحا.
وأفاد المواطن عمر ادعيس للوكالة الرسمية، بأن مستعمرا من مستعمرة "محولا" القريبة أجبر عائلته على مغادرة منطقة مطلة ذيب بالجفتلك، بعدما اقتحم المكان برفقة جرافة وهدم العزبة، والتي تضم خيم وحظائر لعائلته، كما استولى على صهريجين متنقلين للماء، ومقتنيات العائلة، وعاث بالموقع خرابا.
وأضاف، أن العزبة مقامة منذ 15 عاما، ويتواجدون بها، لرعي أغنامهم.
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