مستعمر يهدم عزبة شمال أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- هدم مستعمر، اليوم الخميس، عزبة تعود لعائلة إدعيس في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى، شمال أريحا.

وأفاد المواطن عمر ادعيس للوكالة الرسمية، بأن مستعمرا من مستعمرة "محولا" القريبة أجبر عائلته على مغادرة منطقة مطلة ذيب بالجفتلك، بعدما اقتحم المكان برفقة جرافة وهدم العزبة، والتي تضم خيم وحظائر لعائلته، كما استولى على صهريجين متنقلين للماء، ومقتنيات العائلة، وعاث بالموقع خرابا.

وأضاف، أن العزبة مقامة منذ 15 عاما، ويتواجدون بها، لرعي أغنامهم.