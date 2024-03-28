مع تفاقم أزمة الحريديم قادة جيش الاحتلال يطالبون بتجنيد 20 ألف جندي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال موقع "والا"“الإسرائيلي” إن قادة جيش الاحتلال أبلغوا الوزير "الإسرائيلي" يوآف غالانت، أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.

وتعيش "إسرائيل" أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، ويوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لبيد

بوضع حد لهذا الإعفاء.

ونقل مراسل موقع والا، عن كبار قادة جيش الاحتلال تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.

ولفت الموقع أيضا إلى الحاجة لتغيير أنماط تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، من حيث تعديل قواعد التدريب، ومراعاة قواعد الأكل الحلال، والفصل بين النساء والرجال في الوحدات العسكرية.

وسبق أن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية" أن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب؛ في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.

وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت إلى سن قانون يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في "إسرائيل" بين مؤيد ومعارض، وهذا ينذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.

ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".