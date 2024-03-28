انتقادات لنتنياهو داخل الليكود: حماس حققت 10 إنجازات مقابل واحد لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- وجه وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود انتقادات إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول سير الحرب على غزة ووصفوا الوضع أنه معاكس تماما لعبارة "الانتصار المطلق" التي يكررها نتنياهو بشكل يومي تقريبا.

وأعدّ عضو الكنيست من الليكود، عَميت هليفي، ما وصفتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، بأنها "وثيقة" تضمنت "عشرة إنجازات" حققتها حركة حماس منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مقابل "إنجاز واحد" لإسرائيل.

وقال هليفي إن رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، الذي انسحب من الحكومة، يوم الإثنين الماضي، كان "محقا في انتقاداته لأداء كابينيت الحرب".

وذكر هليفي أن بين إنجازات حماس في الحرب هجوم طوفان الأقصى المفاجئ والواسع، في 7 أكتوبر، ووصفه بأنه "مفاجأة ونجاح عسكري" ضد الجيش الإسرائيلي؛ عودة "الدولة الفلسطينية" كمطلب إلى الحلبة الدولية؛ دعم مثقفين في الدول الغربية لحماس وتبريرهم لهجومها؛ المس بتكتل المجتمع الإسرائيلي من خلال استخدام الرهائن من أجل تغيير الأولويات من غضب وانتقام بحماس إلى مطالبة بانسحاب "بأي ثمن".

وأضاف هليفي في "الوثيقة" أن بين إنجازات حماس أن جبهات أخرى ضد إسرائيل باتت نشطة، وإخلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من بلداتهم في "غلاف غزة" والقريبة من الحدود اللبنانية؛ عزل إسرائيل سياسيا في العالم؛ "موجة عداء للسامية في أنحاء العالم"؛ حصار بحري فعلي على إسرائيل والمس باقتصادها والحركة السياحية.

في المقابل، ذكر هليفي "إنجازا إستراتيجيا" واحدا لإسرائيل في الحرب، وهو "الالتزام والإخلاص وروح التطوع لدى مئات آلاف الجنود وأفراد عائلاتهم".

وأفادت الصحيفة بأن هليفي ليس الوحيد في الليكود الذي ينتقد أداء المستوى السياسي. ونقلت عن عضو كنيست آخر في الليكود قوله إن "جميع المؤشرات تظهر أننا لا نفعل ما ينبغي فعله فعلا في غزة. ونتنياهو يتوحل ويريد المماطلة".