مع الارتفاع الجديد على الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع سعر غرام الذهب 40 قرشا اليوم الخميس في الاردن .

ووصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 360 دينارا وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 315 دينارا ، وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيرًا إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.

وبين ديب أن حركة المواطنين على طلب وعرض المصاغ الذهبي ضعيفة جدا في السوق المحلي نظراًُ لانشغالهم باحتياجات رمضان اضافة لتأثير حرب غزة على الأردنيين .

واشار ديب أن اسعار الذهب المحلية تتأثر بتوقعات مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في أمريكا مشيرا ان سعر الاونصة ارتفع الى 2200 دولارا ووصل الآن الى نحو 2196 في التداولات العالمية .