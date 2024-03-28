السلطات السلوفاكية تقتل دباً هاجم 5 أشخاص

قتلت السلطات السلوفاكية رمياً بالرصاص دبّاً تسبّب في مارس الجاري بجروح لخمسة أشخاص في وسط إحدى المدن السياحية، على ما أفادت الأربعاء الحكومة التي كانت أُعلنت حالة الطوارئ عقب هذا الهجوم.

وكتب وزير البيئة توماس تارابا على شبكات التواصل الاجتماعي أن "الدب الذي تسبب بجروح لخمسة أشخاص في ليبتوفسكي ميكولاس قُتِل رمياً بالرصاص أمس... واستُخدمت طائرة مسيّرة بيومترية" للتأكد من كونه الدبّ المطلوب، في حين أكدت المعارضة أن السلطات استهدفت الحيوان الخطأ.

وشهدت هجمات الدببة زيادة في الدولة الواقعة في وسط أوروبا، إذ ارتفعت من ثمانية فحسب عام 2021 إلى 20 العام المنصرم، وفقاً لبيانات وزارة البيئة السلوفاكية.

وكانت امرأة بيلاروسية قضت الجمعة إثر هجوم آخر نفذه دب في وادي ديمانوفسكا دولينا، الواقع أيضاً في منطقة ليبتوفسكي ميكولاس، عند سفح جبال تاترا وعلى مقربة من منتجعات التزلج الشهيرة.

وأقرّت براتيسلافا الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى مكافحة هجمات الدببة في المدن، يقضي بإرداء أي دب يدخل شريطاً أمنياً تبلغ مساحته 500 متر يحيط بها، بحسب تارابا.

ودعا وزير البيئة السلوفاكي ونظيراه الروماني والفنلندي الاثنين إلى صوغ حل لهذا الموضوع على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة "تاسر" للأنباء.



