ميتا هومز تعيد صياغة المستقبل العقاري بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

يتطور مستقبل العمل بسرعة، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمكن أتمتة نحو ثلثي الوظائف جزئيا بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة (جولدمان ساكس 2023). رغم ذلك، فإن هذا الاتجاه لا يعني ضرورة محو هذه الوظائف على نطاق واسع؛ بل ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على أنه أداة مكملة للقدرات البشرية وتعزيزها. هذه العلاقة المزدهرة واضحة في مختلف الصناعات، حيث تجاوز سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بالفعل 142.3 مليار دولار عام 2023 (ستاتيستا، 2023).

والذكاء الاصطناعي التوليدي فرع قوي من أفرع الذكاء الاصطناعي، القادر على إنشاء محتوى أصلي. وقد شهد اعتمادا سريعا، حيث استخدمته 54% من الشركات خلال عام واحد من طرح هذا الابتكار الهام (برايس ووترهاوس كوبرز 2023). ويتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص بين الفئات السكانية الأصغر سنا، حيث يقع أكثر من 40% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي المنتجين ضمن الفئة العمرية التي تراوح بين 25-44 عاما (انسايدر إنتليجينس 2023).

وإدراكا لهذه التطورات وإمكاناتها التحويلية، تبرز "ميتا هومز " كرائدة في هذا العصر الجديد، معلنة بزوغ فجر الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صناعة العقارات، وذلك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تجربة العملاء، وإعادة تشكيل المشهد للمستثمرين ومشتري المنازل على حد سواء.

ولهذه الفكرة تطبيقات عملية عبر جوانب متنوعة من الصناعة. على سبيل المثال، روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحدث كل يوم ثورة في خدمة العملاء، فهي توفر المساعدة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتقدم توصيات شخصية للمشترين والبائعين المحتملين. كما يمكن للتحليلات، التي تدعمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية وقيم العقارات، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة. كذلك يتم تبسيط مهام عديدة مثل إدارة الممتلكات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات الروتينية وتحرير الموارد القيمة، وغيرها.

ولقد تبنت الإمارات بشهيتها التي لا تشبع للتقدم الذكاء الاصطناعي بأذرع مفتوحة. على سبيل المثال، نفذت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية والكفاءة في تسجيل العقارات. وتستفيد بوابات العقارات، مثل "ميتا هومز"، من الذكاء الاصطناعي لربط المشترين والبائعين بدقة وسرعة أكبر. وفي إطار تعزيز أذرعها كمركز للابتكار أنشأت الإمارات مؤخرا مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وسيكون مسؤولا عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأبحاث والبنية التحتية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

ويوفر دمج الذكاء الاصطناعي في مجال العقارات مزايا كثيرة للمستثمرين والعملاء، حيث تقوم التحليلات التنبؤية، المستندة للبيانات التاريخية واتجاهات السوق، بتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنواع العقارات ومواقعها ونقاط الأسعار. ويمكن للمنصات العاملة بالذكاء الاصطناعي مثل "ميتا هومز" تحليل أعداد من القوائم لا تعد ولا تحصى، وتسليط الضوء على الجواهر المخفية وتصميم التوصيات حسب التفضيلات الفردية.

أيضا يتشابك مستقبل العقارات مع الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء. ويوفر الواقع الافتراضي تجارب غامرة، ما يلغي الحاجة إلى الزيارات الفعلية، بالتالي توفير الوقت الثمين. ومن خلال الاستفادة من ميزات الواقع الافتراضي الغامرة في مشاهدة العقارات، تهدف "ميتاهومز" إلى تقليل تكاليف السفر بشكل كبير واحتمال خفض انبعاثات الكربون من المركبات بنسبة 30% وفقا للتقديرات الأخيرة في الإمارات.

وقال جيري وو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتاهومز": "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الذكاء الاصطناعي يمثل مستقبل مشهد الأعمال الرقمية". "ونتوقع أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الأداء البشري في العديد من المهام، وسيمتلك الأفراد الذين يتعلمون كيفية التعاون بفعالية مع الذكاء الاصطناعي ميزة كبيرة. رغم ذلك، يظل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي أمرا بالغ الأهمية، ونحن ملتزمون بحماية خصوصية المستهلك ورفاهيته.

وفي الوقت الحالي، تساعد شخصية كايلن، الشخصية المتحركة الجذابة التي تشبه التنين، العملاء على التنقل عبر موقع الويب والتطبيق من خلال توفير الإرشادات والإرشادات. وأضاف: "تتمثل رؤيتنا في أن تصبح كايلن مستشارا عقاريا ذكيا للغاية مدعوما بالذكاء الاصطناعي وقادرا على إدارة المحافظ الاستثمارية، وإنشاء توصيات عقارية بناء على تحليل البيانات الشامل والعوامل متعددة الأوجه، وتحديد الاتجاهات الناشئة، وتعزيز الاتصال الشخصي مع المستخدمين".

وفي حين يعد الذكاء الاصطناعي بمستقبل مثير في مجال العقارات، فإن الاعتبارات الأخلاقية والقيود المحتملة تستحق الاهتمام. ولا بد من معالجة قضايا التحيز في الخوارزميات، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات، وشفافية عمليات صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي. وكما تؤكد مايا ميتشل، عالمة البيانات والصوت الرائد في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، "كلما أصبحت نماذجنا أكثر قوة، كلما زادت أهمية فهمها والتأكد من استخدامها بشكل مسؤول".

وتعمل "ميتا هومز"، من خلال نهجها المسؤول والمبتكر، كنموذج للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومنتج. فمن خلال إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وشفافيته، تساهم الشركة في بناء مستقبل يتم تمكين الذكاء الاصطناعي فيه بدلا من تعطيله.

ويعد الدمج بين الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء إعادة تعريف للمشهد العقاري. وتعمل "ميتا هومز" على صياغة مستقبل يكون فيه البحث عن العقارات ذكيا، والاستثمار مستنيرا، والملكية سهلة. إنه مستقبل تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة بين ما هو مادي ورقمي لتخلق تجربة سلسة ومخصصة لكل مستخدم. في صفحات التاريخ، بدأت رحلة الذكاء الاصطناعي كلغز غامض. أما في فصول سوق العقارات، فهي آخذة في التطور لتصبح قوة تحويلية، حيث تنسج "ميتاهومز" قصتها، بغزل هذا العالم الجديد المثير.

نبذة عن الشركة

"ميتاهومز" منصة عقارية عالمية رائدة مقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التزامها بالتميز والابتكار ورضا العملاء، توفر "ميتاهومز "حلولا عقارية شاملة، بما في ذلك شراء وبيع وتأجير المنازل وقضاء العطلات. وتستفيد المنصة من أحدث التقنيات المتطورة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وحلول إنترنت الأشياء، لإعادة تعريف معايير الصناعة وتقديم تجربة عقارية سلسة.





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