دبي تطلق «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» اليوم بتشكيلة واسعة من المنتجات

تنطلق الدورة الثانية من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» غداً الجمعة 29 مارس لتقدم للمتسوقين الفرصة لشراء منتجاتهم المفضلة بأسعار مذهلة من خلال عروض ترويجية وتخفيضات مميزة على تشكيلة متنوعة من المنتجات لمدة ثلاثة أيام فقط.

وتقدم الحملة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تخفيضات تصل إلى 95 % على منتجات مثل مستلزمات المنزل والأجهزة الإلكترونية والأزياء والمجوهرات ومنتجات التجميل وغيرها الكثير.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة عبر المنصات الرقمية بكل سهولة والاستمتاع بتوصيلها إلى باب المنزل. وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني للحملة على رمز ترويجي للاستمتاع بتخفيضات إضافية، إلى جانب فرصة الدخول في سحب للفوز بجوائز كبرى، حيث سيتم إجراء سحوبات خلال فترة التخفيضات ليحصل ثلاثة فائزين فيها على 10000 درهم لكل منهم.

وتشمل المنتجات والعلامات التجارية المشاركة في حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» ما يلي:

الأثاث والأدوات المنزلية

يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على الأثاث والأدوات المنزلية التي تقدمها «بيد كوارتر»، و«سي بي 2»، و«كريت آند باريل»، و«هوم بوكس»، و«هومز آر أص»، و«أيكيا»، و«أوتاق هوم»، و«بان هوم»، و«ذا ريد كاربت»، و«المتحدة للأثاث».

الأجهزة الإلكترونية

تشكل التخفيضات الإلكترونية الكبرى فرصة مثالية للحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية مع عروض ترويجية رائعة تقدمها كل من «بيتر لايف» و«إي ماكس» و«جمبو للإلكترونيات» و«شرف دي جي».

الأزياء والإكسسوارات

يمكن للمتسوقين الذين يبحثون عن شراء أزياء جديدة الاستفادة من العروض الترويجية على الملابس والأحذية والإكسسوارات من «ألدو» و«أول سينتس» و«بيوند ذا بيتش» و«لولوليمون» و«ماج» و«بوما» و«ريبوك» و«ساندرو» و«تومي هيلفيغر» و«تيد بيكر» وغيرها الكثير.

المجوهرات والتجميل

تقدم التخفيضات الإلكترونية الكبرى للمتسوقين فرصة الحصول على مجموعة من الهدايا الخاصة بأسعار حصرية من «مجوهرات الفردان» و«داماس» و«ريفولي» و«بيت الساعات». كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة من العلامات التجارية المتخصصة، بما في ذلك «باث آند بودي ووركس» و«كورال للعطور» و«غوالي» و«ريتوالز» و«ذا فيس شوب» و«في للعطور» و«إكسبرشنز».

العناية بالأطفال

تقدم «أليساندرو بوريلي تينز كيدز» و«كارترز» و«ليغو» و«أوتاكو ميدل إيست للألعاب» و«ذا موم ستور» وغيرها من العلامات التجارية تشكيلة جديدة من الملابس والهدايا بأسعار رائعة.





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