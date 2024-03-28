إن ظاهرة اللون في القرآن الكريم، من مظاهر الإعجاز، والتعبير الفني والجمالي، وحلية لفظية يتميز بها الأسلوب القرآني المعجز، لدرجة أنها جاءت متناسقة في النص، لكي تؤدي وظيفة مهمة إلى جانب الوظائف التعبيرية التي حفل بها كتاب الله العزيز الحكيم.

وهذه الظاهرة بالذات تقدم للإنسان دلالات نفسية، مما يثير فيه مشاعر وأحاسيس تبعث على التفكير والتدبر، مما شغلت المفكرين والكتّاب والشعراء، فأفردوا لها مؤلفات مشوقة بين معجم متخصص، قال تعالى في كتابه العزيز: ((ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود)) (27، 28 ـ فاطر).وقوله تعالى: ((ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيها نوراً وجعل الشمس سراجاً)) (15، 16 ـ نوح).واختلاف الألوان، دعوة للتأمل في هذا الكون ليجد أن توزيع الألوان لم يكن عبثاً بل تكاملت واتصلت حركة الكون صوتاً وصورة، ليلاً ونهاراً، شمساً وقمراً، ولكل منها لونه المميز، حين يتتبعه الإنسان يخر ساجداً لله جلت قدرته.

واللون في حد ذاته آية من آياته تبارك وتعالى، قال تعالى: ((وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون)) (31 ـ النحل) ومن آياته عز وجل اختلاف ألواننا وألسنتنا: ((ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين)) (22 ـ الروم).

وقد وردت كلمة اللون ومشتقاتها في القرآن الكريم تسع مرات في سبع آيات كريمة تحدث فيها عن اختلاف ألوان الناس والدواب والثمار والزروع والنفوس، وقد جعل الله تعالى اختلاف الألوان آيات لقوم يتفكرون، وفي ذلك دعوة إلى التأمل فيما نحن فيه من نعم تقع علينا ؟ الأسود الحالك والأبيض الناصع والأخضر الزاهي، والتفكير في عظمة الخالق ودقة الصانع وجمال هذا الكون في مواضع جماله.

فما هذه الألوان؟

في القرآن الكريم ستة ألوان هي: الأخضر والأصفر والأبيض والأزرق والأسود والأحمر.

إضافة إلى وجود ألفاظ أخرى تحمل معاني الألوان من دون لفظها، كألفاظ: أحوى، مدهامتان، وردة كالدهان.. الخ.

1ـ اللون الأخضر:

ورد اللون الأخضر في ثماني آيات كريمة من القرآن الكريم، حيث تعدد استخدامه لكونه سر روح الحياة وسر النضارة والجمال، هو في الشجر والنبات والثمر والطير والفراش وفي الثوب والبساط وهذه الآيات ـ بعض منها ـ.

فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم (24، 32)

((ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً)) (13 ـ الكهف).

((إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات)) )24 ـ يوسف)

((الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون)) (80 ـ يس)

وثمة أيات أخرى.. حيث ورد اللون الأخضر فيها ومنها الآية (46 يوسف) الآية (76 ـ الرحمن)، الآية (21 ـ الإنسان)، الآية (63 ـ الحج).

2ـ اللون الأصفر:

وهذا اللون بالذات أحد الألوان الرئيسية الثلاثة، وهو وسيلة رائعة وآية من آيات الله تعالى التي خلقها لنعقل ونتدبر.

فمثلاً في الصحة والمرض كان اللون الأصفر وسيلة لتشخيص الحالة، وهو لون النار والزروع اليابس والناضج، وقد ورد اللون الأصفر في القرآن الكريم واصفاً لحالات ثلاث:

ـ هو مرحلة الإثمار وقمة النضج في النباتات والزهور يقول تعالى: ((اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد)) (20 ـ الحديد).

قال تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً)

ـ وصف لمشهد يوم القيامة يقول تعالى: ((إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر)) (32، 33 ـ المرسلات).

وتصف آية أخرى الرياح الخانقة التي تثير الرمال وتمر على الزرع فتفسده وتجعله مصفراً، فإذا رآه الكافرون جحدوا نعمة الله تعالى واستغرقوا في طغيانهم: ((ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون)) (15 ـ الروم).

ـ يثير اللون الأصفر انطباعاً ساراً في نفس الإنسان، وقد استخدم القرآن الكريم هذا اللون للتعبير عن ذلك: ((قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين)) (96 ـ البقرة).

3 ـ اللون الأبيض:

إنه لون الصفاء والنقاء والهداية والحب، والخير والحق، وإثارة المشاعر الإنسانية النبيلة، وهو لون تعبيري في الدرجة الأولى، كما هو لون رمزي، وقد ورد هذا اللون في تسع آيات كريمة.

حيث وصفت اثنتان منها المؤمنين، أهل الطاعة: ((وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون)) (107 ـ آل عمران).

وآية أخرى تصف النبي يعقوب عليه السلام وقد بلغ قمة الحزن على أبنه يوسف: ((وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم)) (84 ـ يوسف) بينما هناك خمس آيات كريمة تتحدث عن يد النبي موسى عليه السلام التي ضمها إلى جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء نوراً ساطعاً تضيء ليلاً، يقول جل وعلا: ((ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين))(33 ـ الشعراء).

وقال تعالى: ((وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء)) (12 ـ النمل).

قال تعالى: ((اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء)) (32 ـ القصص)

كما تصف آية شراب أهل الجنة: ((يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين))(45، 46 ـ الصافات).

وقد ورد هذا اللون في الآيات التالية:

قال تعالى: ((يوم تبيض وجوه وتسود وجوه)) ( 106 ـ آل عمران).

قال تعالى: ((ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين)) (33 ـ الشعراء).

4ـ اللون الأزرق:

وهو لون رئيسي من مجموعة الألوان السبعة نراه في صفحة السماء في صفحة البحر الممتدة حتى الأفق وكذلك في النبات.

ولقد ورد اللون الأزرق في القرآن الكريم مرة واحدة لوصف حال الشؤم والعذاب، في نهاية قصة قوم كفروا بالله وعاندوه ((ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً)) (102 ـ طه) لشدة ما أصابهم من الفزع والهول.

ناهيك عن مجيء لفظ اللون الأزرق في هذه الصورة، كان على عكس ما يراه علماء اللون الذين وجدوا فيه لوناً بارداً ورمزاً للصداقة والحكمة.

5 ـ اللون الأسود:

ورد اللون الأسود في أربع آيات كريمة... وصفت ثلاث منها المجرمين والكفار والمنافقين، الذين تسود وجوههم من الحزن وشدة العذاب يوم القيامة: ((فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)) 106 ـ آل عمران)).

بينما حددت الآية الرابعة توقيت بدء الإمساك عن الطعام والنساء في شهر رمضان، فكان لفظ اللون في مكانه، حيث أحكم اختيارها، لأن القرآن الذي حمل هذا اللفظ نزل بلسان عربي مبين على النبي الأمين محمد ((صلى الله عليه وسلم)) ـ كما في قوله تعالى: ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)). ((187 ـ البقرة))

قال تعالى: ((وذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم)) ((سورة النحل)).

قال تعالى: ((وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم)) ((17 ـ الزخرف)).

قال تعالى: ((ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة)) ((60 ـ الزمر)).

6 ـ اللون الأحمر:

لم يرد اللون الأحمر في القرآن الكريم بلفظة الصريح سوى مرة واحدة مروعة بين اللونين الأبيض والأسود في الآية ((27)) من سورة فاطر، قال تعالى: ((ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود)).

كما وردت في لفظ آخر لتدل على السماء حين تنفرج أبوابها لنزول الملائكة في قوله تعالى: ((فكانت وردة كالدهان)) ((37 ـ الرحمة)). ولون الوردة يدل على لون الجلد: كناية عن عظم هول يوم القيامة، وتدل الحقائق العلمية على أن اللون الأحمر أول لون يذبل ويختفي في الضوء الخافت.. كما أن ما يطلى باللون الأحمر يبدوا أكبر من حجمه الحقيقي، حيث إن هناك علامة بين وضوح الرؤية وراحة العين: واللون الأحمر يستخدم في إبراز الأشياء بسبب وضوحه للعيان.

إعداد: جمال الحنبلي

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