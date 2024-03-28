استطلاع: نحو ثلث الألمان لديهم شكاوى صحية بسبب التوقيت الصيفي

كشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلث الأشخاص في ألمانيا يشعرون بأن التوقيت الصيفي له تأثير سلبي على صحتهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "دي إيه كيه"، أن 30% من الألمان يعانون صحيا من التحول من التوقيت الشتوي إلى الصيفي.

وبحسب بيانات "دي إيه كيه"، فإن هذا يزيد بنسبة 5% عما كان عليه الحال في العام السابق، وهو أعلى قيمة تم تسجيلها في السنوات العشر الماضية.

ووفقا للبيانات، فإن النساء أكثر تأثرا بتغيير التوقيت بما يقرب من ضعف الرجال. وقال 74% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن تغيير التوقيت غير ضروري وأنهم يتمنون إلغاء هذا الإجراء. في المقابل يعتقد 23% من الألمان أن تغيير التوقيت أمر سديد.

ومن المقرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في ألمانيا يوم الأحد المقبل عبر تقديم الساعة من 2 صباحا إلى 3 صباحا.

وأظهر الاستطلاع أن 39% من النساء لديهن شكاوى صحية من التأثيرات السلبية لتغيير التوقيت، بزيادة قدرها تسع نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. أما بين الرجال فبلغت نسبة الشكوى 20%. وفي الفئة العمرية من 45 إلى 59 عاما بلغت نسبة الشكوى 39%.

وقال 79% من المتضررين إن تغيير التوقيت يتسبب لهم في الشعور بالإرهاق والضعف، بينما شكا 63% من مشكلات في النوم. وتشمل الشكاوى الأخرى التي تم ذكرها بشكل متكرر صعوبة في التركيز (39%) والانفعال (32%) والمزاج الاكتئابي (10%).

وقال 19% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع إنهم لا يصلون إلى العمل في الوقت المحدد بسبب تغيير التوقيت.

شمل الاستطلاع 1000 شخص فوق 14 عاما خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري.





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