دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يسعى لتجاوز أزماته أمام سيمبا والترجي يبحث عن الظهور بشكل جديد

تنطلق مساء غد الجمعة مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام على يومين، حيث يحل الأهلي المصري ضيفا على سيمبا التنزاني، قبل أن تقام ثلاث مباريات أخرى يوم السبت، وهي يانغ أفريكانز التنزاني مع صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي وبيترو أتليتكو الأنغولي، والترجي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري.

ويسعى الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا وصاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة، إلى تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حين يحل ضيفاً على سيمبا في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الرابعة التي ضمت معه يانغ أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني، حيث حصد بطل مصر 12 نقطة من الفوز بثلاث مباريات والتعادل في مثلها ولم يلق أي خسارة، بينما صعد سيمبا من خلال وصافته للمجموعة الثانية بعد أسيك المتصدر، وكان وراء أكبر مفاجآت دور المجموعات بالإطاحة بالوداد البيضاوي المغربي، وحصد سيمبا 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث والخسارة مرة وحيدة.

ويعاني الأهلي المصري من نقص واضح في الصفوف، حيث يفقد في تلك المباراة لجهود كل من محمد الشناوي حارس المرمى، وقائد الفريق وياسر إبراهيم وإمام عاشور والمالي أليو ديانغ، والفلسطيني وسام أبوعلي وكريم نيدفيد للإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي، كما أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، شكا من عدم خوض لاعبيه الدوليين أي تدريب معه، حيث انضموا للبعثة في مطار القاهرة بعد أن خاضوا مع المنتخب بطولة كأس عاصمة مصر التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة وتوج بلقبها منتخب كرواتيا.

واكتفى كولر بالحضور إلى العاصمة التنزانية دار السلام بعد ظهر الأربعاء قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.

على النقيض، يبدو أن سيمبا استعد جيداً لمواجهة الأهلي من خلال معسكر مبكر، وعودة لاعبيه الدوليين من منتخب بلادهم الذي كان يخوض دورة ودية دولية في أذربيجان.

ويملك سيمبا طموحاً كبيراً في تخطي الأهلي المصري خاصة أنهم التقيا الموسم الحالي مرتين في النسخة الأولى للدوري الأفريقي وكانت النتيجة التعادل ذهابا وإيابا 2-2 و1-1 واستفاد الأهلي من قاعدة الهدف خارج الأرض ليتأهل للدور التالي.

وفي مباراة أخرى، يستضيف الترجي التونسي أسيك ميموزا في ملعب رادس الأوليمبي، حيث تأهل بطل تونس لهذا الدور محتلاً وصافة المجموعة الثالثة برصيد11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، بينما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمود وبلال الساحلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توجاي، والتوغولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس خلال المباراة، بينما حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال تلك المواجهة.

ويسعى الترجي حامل لقب البطولة أربع مرات إلى الظهور بشكل جيد في ربع نهائي البطولة، بعد أن ظهر الفريق بشكل بعيد عن مستواه في دور المجموعات.

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