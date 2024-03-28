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أرقام مذهلة لمنتخب الإمارات في مواجهة اليمن

3/28/2024 5:29:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عكست الإحصائيات النجاعة الهجومية التي تحلى بها منتخبنا الإماراتي حينما التقى بشقيقه اليمني في "استاد الأمير سعود بن جلوي" في الخبر.

وكان المنتخبان قد تواجها ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، فحقق الأبيض الانتصار الواثق بنتيجة 3-0.

وتشير الأرقام إلى أن منتخبنا الإماراتي سدد 16 كرةً على مرمى نسور سبأ، بواقع 11 كرةً خلال مجريات الشوط الأول، و5 في الشوط الثاني.

وجاءت 68.7% من تسديدات لاعبينا من داخل منطقة جزاء المنتخب اليمني، في مقابل 31.1% من التسديدات من خارج المنطقة.

وسدد الأبيض 5 كراتٍ بين القائمين والعارضة اليمنية، فأنتجت 3 أهداف، بنسبة نجاعةٍ كبيرةٍ تقدّر بـ 60%.

وسرقت النجاعة المذهلة لفابيو ليما الأضواء، وهو الذي سدد 4 كراتٍ على مرمى الخصم، فأسفرت 2 منها عن هدفين، بينما ذهبت محاولتين هدرا.

وفي المجمل، صنع الأبيض 11 فرصةً تهديفيةً مؤكدةً في المواجهة، منها 7 فرص في الشوط الأول، و4 في الشوط الثاني، منها 3 فرص جاءت بعد تغييرات باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، حيث وضع البديل كايو كانيدو بصمته على آخر 3 فرص تهديفية.

وقام منتخبنا الإماراتي بعددٍ مرتفعٍ من العرضيات، حيث أن الشوط الأول وحده شهد 18 عرضيةً إماراتيةً، لا سيما من المتألق بدر ناصر.

ويجب الإشادة أيضا بالمنظومة الدفاعية للأبيض، والتي أوقعت المنتخب اليمني في مصيدة التسلل 5 مراتٍ خلال مجريات الشوط الأول، لتحيّد أي خطورةٍ هجوميةٍ من جانبه.

وأخيرا وليس آخرا، فإن نسبة الاستحواذ على الكرة برهنت على تفوّق منتخبنا الإماراتي، حيث وصلت إلى 70% في بعض فترات الشوط الأول.

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