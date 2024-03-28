5 رباعين يمثلون منتخب الإمارات لرفع الأثقال في مونديال تايلاند



يتوجه غداً الجمعة، منتخبنا الوطني لرفع الأثقال (5 رباعين) إلى تايلاند للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في مدينة“بوكيت" الشاطئية خلال الفترة من 31 مارس الحالي حتى 11 أبريل المقبل، إذ تعد هذه المشاركة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويمثل المنتخب الوطني مؤيد النجار (فوق 109 كجم)، وعز الدين الغفير (102 كجم)، وعيسى البلوشي (89 كجم)، ومي المدني (71 كجم)، ومنذر الجسمي (67 كجم)، ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 850 لاعبا ولاعبة من 115 دولة.

ويرأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وتضم البعثة أيضاً شيخة الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبو ظبي، بجانب الجهاز الفني الذي يتكون من المدربين رضا بطوطي وأفيناش باندو وماهر القربي.

وقال أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي وعضو الجهاز الفني للمنتخب في البطولة: "المنتخب سيواجه أفضل الرباعين في العالم، وستكون هناك فرصة جيدة لقياس مستوى لاعبينا، وعلى الرغم من أننا فريق شاب إلا أننا نملك برامج وأهدافا وخططا طموحة، لذلك من المهم بالنسبة لرباعينا أن يحضروا مثل هذا الحدث حتى يتمكنوا من تنمية قدراتهم في التكيف مع البطولات الكبرى. أما بالنسبة لرباعينا فقد تدربوا بجدية ويتطلعون إلى المنافسة، نتمنى لهم التوفيق في المسابقة ونشجعهم على تقديم الأفضل".

وأضاف: "هذه البطولة ستكون مختلفة تماماً بالنسبة لنا عما سبقها من بطولات، لوجود جميع رباعي النخبة. كما أن المستوى الفني سيكون الأعلى خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قتال عدد من اللاعبين على الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الأولمبياد. ومن جانبنا لا نواجه ضغوطاً، وهذا ما يجعلنا في وضع نفسي أفضل، ومع الجاهزية الفنية يمكننا أن نتوقع أمراً جيداً في هذا الحدث العالمي".

من جهته، أكد عز الدين الغفير رباع المنتخب وصاحب أول ميدالية آسيوية للإمارات، أن الحدث يحظى بزخم كبير، ويمثل تجربة فريدة له ولزملائه، مشيراً إلى أنهم مستعدون لخوض التحدي.

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